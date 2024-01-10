https://sputnikarabic.ae/20240110/حركة-الشباب-الصومالية-تستولي-على-مروحية-تابعة-للأمم-المتحدة-1084862962.html
حركة الشباب الصومالية تستولي على مروحية تابعة للأمم المتحدة
حركة الشباب الصومالية تستولي على مروحية تابعة للأمم المتحدة
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأربعاء، بسيطرة حركة الشباب الصومالية المتشددة على مروحية تابعة للأمم المتحدة، بعد هبوطها عن طريق الخطأ في منطقة تسيطر عليها... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T16:38+0000
2024-01-10T16:38+0000
2024-01-10T16:38+0000
العالم العربي
الصومال
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وأوضح موقع "غاروي أونلاين" المحلي: "التقارير الواردة من وسط الصومال تفيد بأن حركة الشباب استولت على طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات عسكرية للجيش الصومالي بالقرب من بلدة هاراديري الساحلية المحررة حديثا، وذلك بعد هبوط الطائرة بالخطأ في منطقة يسيطر عليها المسلحون".وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحركة المسلحة احتجزت طاقم الطائرة والركاب كرهائن.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20240110/ليبرمان-إطلاق-الحوثيين-الصواريخ-على-السفن-في-البحر-الأحمر-أمر-لا-يحتمل-1084859635.html
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العالم العربي, الصومال, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, الصومال, منظمة الأمم المتحدة
حركة الشباب الصومالية تستولي على مروحية تابعة للأمم المتحدة
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأربعاء، بسيطرة حركة الشباب الصومالية المتشددة على مروحية تابعة للأمم المتحدة، بعد هبوطها عن طريق الخطأ في منطقة تسيطر عليها الجماعة المسلحة قرب بلدة هاراديري في منطقة غلغدود وسط الصومال.
وأوضح موقع "غاروي أونلاين" المحلي: "التقارير الواردة من وسط الصومال تفيد بأن حركة الشباب استولت على طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات عسكرية للجيش الصومالي بالقرب من بلدة هاراديري الساحلية المحررة حديثا، وذلك بعد هبوط الطائرة بالخطأ في منطقة يسيطر عليها المسلحون".
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحركة المسلحة احتجزت طاقم الطائرة والركاب كرهائن.
وأكد موقع "دايلي صوماليا" أن مقاتلي حركة الشباب "استولوا على المروحية، واحتجزوا ما لا يقل عن 8 من موظفي الأمم المتحدة كرهائن".
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب
التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.