https://sputnikarabic.ae/20240110/صندوق-النقد-الدولي-انخفاض-حركة-نقل-البضائع-عبر-قناة-السويس-بنسبة-35-1084866467.html

صندوق النقد الدولي: انخفاض حركة نقل البضائع عبر قناة السويس بنسبة 35%

صندوق النقد الدولي: انخفاض حركة نقل البضائع عبر قناة السويس بنسبة 35%

أعلن صندوق النقد الدولي بناء على بياناته، اليوم الأربعاء، انخفاض حركة نقل البضائع عبر قناة السويس الأسبوع الماضي بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T19:29+0000

2024-01-10T19:29+0000

2024-01-10T19:29+0000

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وأكد الصندوق وجود زيادة في نقل البضائع، خلال الفترة ذاتها، عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67,5%.وأشار خبراء في الصندوق إلى أنه وبسبب استهداف جماعة" أنصار الله" اليمنية لبعض السفن التجارية في البحر الأحمر، فقد أعلن الكثير من الشركات عن تغيير خط رحلاتها ليصبح مرورها عبر رأس الرجاء الصالح.وينقل من خلال الممر نحو 12% من التجارة العالمية، التي أصبحت مهددة بحسب تصريحات الولايات المتحدة، مما دفعها إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لتحذير جماعة" أنصار الله" من الاستمرار في هجماتها في البحر الأحمر.أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية، كانت تقدم الدعم لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "عملية استهداف السفينة الأمريكية كانت ردا أوليا على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مؤكدًا "حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".

https://sputnikarabic.ae/20240110/السلطات-المصرية-لم-ولن-يتم-تحصيل-أي-رسوم-إضافية-على-المسافرين-من-معبر-رفح-1084864443.html

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