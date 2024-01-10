https://sputnikarabic.ae/20240110/السلطات-المصرية-لم-ولن-يتم-تحصيل-أي-رسوم-إضافية-على-المسافرين-من-معبر-رفح-1084864443.html

السلطات المصرية: لم ولن يتم تحصيل أي رسوم إضافية على المسافرين من معبر رفح

السلطات المصرية: لم ولن يتم تحصيل أي رسوم إضافية على المسافرين من معبر رفح

أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الأربعاء، بأن الهيئة تنفي بشكل قاطع لما وصفه بالأكاذيب التي روجت لها بعض وسائل الإعلام وصفحات... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T17:52+0000

2024-01-10T17:52+0000

2024-01-10T17:52+0000

رفح

غزة

مصر

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5f1a8a642e8e7d7ce1738ea63afd863b.jpg

وأوضح رشوان أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، تناقلت أخيرا، ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم إضافية مفروضة على المسافرين من معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر، بناءا على مصادر غير موثوقة وغير رسمية.وأكد رشوان النفي التام لكل ادعاءات التحصيل، سواء الرسمي أو غير الرسمي، لأية رسوم إضافية تفرض على المسافرين من غزة.وأكد رشوان أنه "منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال المعبر، والتي تساهم مصر فيها بما لا يقل عن 70%، والتي تبلغ أكثر من 150 شاحنة يوميا، 6 منهم وقود، أي أنه من غير المنطقي أن تسعى مصر لإضافة أي أعباء، وهي التي تقدم كل هذه المساهمة وتسعى لزيادتها، من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، وهم في هذه الظروف الكارثية".وقال رشوان إن "مصر رفضت منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، الرضوخ للضغوطات والإغراءات الاقتصادية والمالية، للموافقة على تصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي تسهيلات مادية أخرى، وأن ما يرويج له البعض حاليا، ضد الموقف المصري الثابت الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين وبقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية".وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا يظهر مواطنين مصريين على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء.وفي مقطع الفيديو المتداول، جلب المصريون شاحنة تحمل مولدا كهربائيا، لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.

https://sputnikarabic.ae/20240110/قمة-العقبة-تجدد-رفض-تهجير-سكان-غزة--1084863924.html

رفح

غزة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رفح, غزة, مصر, العالم العربي