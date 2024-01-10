https://sputnikarabic.ae/20240110/فرار-جماعي-للمرتزقة-من-أوكرانيا-على-وقع-الضربات-الروسية-1084847729.html

فرار جماعي للمرتزقة من أوكرانيا على وقع الضربات الروسية

فرار جماعي للمرتزقة من أوكرانيا على وقع الضربات الروسية

ذكرت صحيفة تركية، اليوم الأربعاء، أن المرتزقة الأجانب يفرون من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T08:02+0000

2024-01-10T08:02+0000

2024-01-10T08:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتبت صحيفة "ديك غازيتي" التركية، في مقال لها: "بدأت شركات المرتزقة الغربية بالفعل في تقليص دعمها لنظام كييف، حيث لم تتمكن من إحضار سوى الجثث لأصحابها، وليس أعلام النصر".ويشير المقال أيضًا إلى أن القوات الروسية تستهدف بشكل نشط أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا، مضيفا: "القوات المسلحة الأوكرانية، المدعومة من العالم أجمع تقريبًا، وفي المقام الأول من الدول الغربية، لم تكن قادرة حتى على استخدام المعدات العسكرية الحديثة المقدمة لها. وعلى وجه الخصوص، تم تدمير أسلحة الناتو الموردة إلى أوكرانيا عبر بولندا على الفور، وما زالت تُدمر من قبل الضربات الروسية".وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240110/الخارجية-الروسية-تكشف-هدف-الاجتماع-السري-حول-أوكرانيا-وعلاقته-بزيلينسكي-1084844283.html

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