https://sputnikarabic.ae/20240110/لماذا-تصنع-الحيتان-دوامة-فيبوناتشي-الغامضة-في-المحيط؟-فيديو-1084846483.html

لماذا تصنع الحيتان "دوامة فيبوناتشي" الغامضة في المحيط؟... فيديو

لماذا تصنع الحيتان "دوامة فيبوناتشي" الغامضة في المحيط؟... فيديو

كان المصور المحترف، بيت فان دن بيمد، يقود طائرة من دون طيار عبر المياه الزرقاء الداكنة للقطب الجنوبي، عندما رصدت كاميرته نمطًا ناشئًا يرتفع من الأعماق. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T07:35+0000

2024-01-10T07:35+0000

2024-01-10T07:35+0000

مجتمع

علوم

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وقد خلقت لفائف الفقاعات الزرقاء الفاتحة المنفتحة شكلاً على سطح المحيط، بدا بشكل ملحوظ مثل دوامة "فيبوناتشي" (وهي النمط الرياضي الشهير الذي غالبًا ما يظهر في العالم الطبيعي).فقط عندما اكتملت الدوامة، أدرك فان دن بيمد ما الذي صنعها، من وسط النموذج ارتفع فمان ضخمان، مفتوحان على مصراعيهما من أجل تناول الطعام، لقد كانت الحيتان الحدباء.وقال فان دن بيمد لوكالة الأنباء "ستوريفول": "إنها لحظة لن ينساها أبدًا، وأن شكل فيبوناتشي الحلزوني الذي تم تنفيذه بشكل مثالي جعل الأمر لا يصدق".وفي إحدى الحالات قبالة ساحل شرق أستراليا، شوهد ما يصل إلى 33 حوتًا يشارك في سلوك الصيد. ونظرًا لأن الحيتان كانت في مناطق تكاثرها، حيث كان يُعتقد أنها تتجنب عادةً تناول الطعام، فقد دفع هذا الاكتشاف العلماء إلى التساؤل عما يعرفونه عن سلوكيات هجرة الحيتان الحدباء.لا يزال هناك الكثير مما لم نفهمه بعد حول هذه المخلوقات الشديدة الذكاء. يعتقد بعض علماء الطبيعة الذين رأوا الحيتان تنفخ الفقاعات في مناسبات عديدة، أن هذا السلوك يمكن أن يكون شكلاً من أشكال اللعب.

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