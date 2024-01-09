https://sputnikarabic.ae/20240109/اختراق-في-مرض-السكري-ابتكار-بديل-طبي-لحقن-الأنسولين-1084830479.html

اختراق في مرض السكري... ابتكار بديل طبي لحقن الأنسولين

اختراق في مرض السكري... ابتكار بديل طبي لحقن الأنسولين

نجحت مجموعة من الباحثين في التوصل إلى منتج دوائي بديل عن حقن الأنسولين لمرضى السكري، وهي خطوة أخرى من تقليل الحاجة إلى حقن الأنسولين على مدار الساعة، وذلك من... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T16:53+0000

2024-01-09T16:53+0000

2024-01-09T16:53+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطوير الخلايا البنكرياسية التي تؤدي إلى ظهور الأنسجة المبطنة لقنوات البنكرياس، وذلك لتنشيط وظيفة خلايا بيتا التي عادة ما تكون غير فعالة أو مفقودة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن الخلايا التي تؤدي إلى تكوين بطانة القناة، والتي تساعد أيضًا في التحكم في حموضة المعدة، يمكن تحويلها إلى ما يشبه خلايا بيتا في البيئة المناسبة. الآن، لدينا فكرة جيدة عن كيفية القيام بذلك.والأهم من ذلك، أن الخلايا الجديدة يمكنها استشعار مستويات الغلوكوز وضبط إنتاج الأنسولين وفقًا لذلك، تمامًا مثل خلايا بيتا. في مرض السكري من النوع الأول، الذي تركز عليه الدراسة، يتم تدمير خلايا بيتا الأصلية عن طريق الخطأ بواسطة جهاز المناعة في الجسم، مما يعني أنه يجب التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم والأنسولين عن طريق الحقن المنتظمة.يُعتقد أن نحو 422 مليون شخص مصابون بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، ويعتمدون على فحص مستويات السكر في الدم وإدارتها يدويًا. لا يزال الوقت مبكرًا لهذا البحث، ولا تزال هناك تجارب سريرية في المستقبل، ولكنها طريقة أخرى محتملة لإقناع الجسم البشري باستبدال الوظائف التي يسلبها مرض السكري.

https://sputnikarabic.ae/20240109/حضور-الكيمياء-الفائقة-الكمومية-عمليا-للمرة-الأولى-1084828717.html

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