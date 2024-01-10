https://sputnikarabic.ae/20240110/متحدث-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-آلية-نقل-الجرحى-خارج-القطاع-تسهم-في-مقتل-المصابين-ونحتاج-لتغييرها-1084850861.html

متحدث صحة غزة لـ"سبوتنيك": آلية نقل الجرحى خارج القطاع تسهم في مقتل المصابين ونحتاج لتغييرها

متحدث صحة غزة لـ"سبوتنيك": آلية نقل الجرحى خارج القطاع تسهم في مقتل المصابين ونحتاج لتغييرها

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 707 جرحى فقط من خرجوا للعلاج خارج قطاع غزة، عبر معبر رفح، وهذا الرقم تقريبًا يمثل 1% من حجم... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الآلية المتبعة لنقل الجرحى تسهم في قتل مئات الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة دون الخروج من القطاع.وتابع: "كل كشف يأتي إلينا بالموافقة ما بين 10 إلى 20 من الجرحى يكون نحو 5 إلى 7 قد فارقوا الحياة وهم ينتظرون".وأشار إلى أن الوزارة طالبت المؤسسات الدولية والدول ذات العلاقة بإجراء آلية جديدة تضمن سرعة وصول الجرحى إلى خارج قطاع غزة، إلى المراكز الطبية والتخصصية لإنقاذ حياتهم، وإبقاء هذه الآلية بيد الاحتلال الإسرائيلي يعني أنه يستخدمها لقتل المزيد من الجرحى داخل مستشفيات القطاع.وأوضح أن ما يدخل من مساعدات إنسانية لا يشكل سوى نقطة في بحر الاحتياج الإنساني لهؤلاء النازحين، حيث أن العدد الكبير من النازحين يفتقرون إلى الماء والطعام والشرب، وباتت تنتشر بينهم المجاعة بشكل كبير.وكشف عن وجود أكثر من 50 ألف سيدة حامل وتحتاج لتغذية مناسبة، وهناك أكثر من 900 ألف طفل ومولود يحتاجون لتغذية مناسبة، وأكثر من 350 ألف مريض بالأمراض المزمنة من بينهم 1100 مريض بالفشل الكلوي، هؤلاء جميعها لا يتوفر لهم المقومات المعيشية وسبل التغذية السليمة التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية والإنسانية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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