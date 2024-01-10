https://sputnikarabic.ae/20240110/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1084860017.html
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا... فيديو
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا... فيديو
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، لهجوم عبر رشقة صاروخية، وهو الهجوم الرقم 19 خلال الشهرين الماضيين، وثالث خلال... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T14:36+0000
2024-01-10T14:36+0000
2024-01-10T15:16+0000
رصد عسكري
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:162:780:601_1920x0_80_0_0_c693e1412524b6db3b03a099dcde1af6.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارت هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.وتابع المراسل أنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وخرق جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240108/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1084793906.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279124_0:89:780:674_1920x0_80_0_0_72d7ee76125d60dc097fb51078eb554c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا... فيديو
14:36 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 10.01.2024)
تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، اليوم الأربعاء، لهجوم عبر رشقة صاروخية، وهو الهجوم الرقم 19 خلال الشهرين الماضيين، وثالث خلال ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد ساعات من إجراء تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارت هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.
وتابع المراسل أنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وخرق جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.
وبعد وقت قصير من الاستهداف الأول، تعرضت قاعدة "كونيكو" للمرة الثانية لهجوم عبر طائرات مسيرة، تلاها تحليق كثيف للطيراني الحربي الأمريكي في أجواء الحقل الغازي.
وكانت قوات الجيش الأمريكي أجرت، أمس الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشمالي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط ضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها، بحسب المراسل.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.