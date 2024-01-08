https://sputnikarabic.ae/20240108/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1084793906.html
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T08:30+0000
2024-01-08T08:30+0000
2024-01-08T08:30+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.وأكمل المراسل: فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقا مكثفا للطيران الحربي التايع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير لقواته داخل الحقل وللمسلحين الموالين له في محيطه.
https://sputnikarabic.ae/20240105/مراسل-سبوتنيك-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-الشدادي-شرقي-سوريا-يحاول-التصدي-لهجوم-جوي-1084728051.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.
وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.
وأكمل المراسل: فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقا مكثفا للطيران الحربي التايع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير لقواته داخل الحقل وللمسلحين الموالين له في محيطه.