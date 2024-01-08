عربي
https://sputnikarabic.ae/20240108/هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1084793906.html
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T08:30+0000
2024-01-08T08:30+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065165888_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_303bc3c3c8368cf34a7fd3c53d5e2b41.jpg
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.وأكمل المراسل: فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقا مكثفا للطيران الحربي التايع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير لقواته داخل الحقل وللمسلحين الموالين له في محيطه.
https://sputnikarabic.ae/20240105/مراسل-سبوتنيك-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-الشدادي-شرقي-سوريا-يحاول-التصدي-لهجوم-جوي-1084728051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/10/1065165888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88de2f12d5a15b5f2b7d12f415f68c25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

08:30 GMT 08.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANصورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا
صورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
هزت سلسلة انفجارات قوية قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، جراء رشقة صاروخية صباح اليوم.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن سلسلة انفجارات عنيفة سمعت من داخل القاعدة اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في حقل نفط "العمر" بريف المحافظة الشرقي، تبين أنها ناجمة عن استهدافها برشقة صاروخية.
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراسل "سبوتنيك": الجيش الأمريكي في قاعدة الشدادي شرقي سوريا يحاول التصدي لهجوم جوي
5 يناير, 13:07 GMT
وأضاف المراسل أن المضادات الجوية الأمريكية المكلفة حماية القاعدة حاولت جاهدة التصدي للهجوم الصاروخي، لكن دون جدوى.
وأكمل المراسل: فور الاستهداف الصاروخي، شهدت أجواء المنطقة وشريط نهر الفرات تحليقا مكثفا للطيران الحربي التايع للجيش الأمريكي مع استنفار كبير لقواته داخل الحقل وللمسلحين الموالين له في محيطه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا بغزة00:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала