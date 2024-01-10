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https://sputnikarabic.ae/20240110/مصريون-على-حدود-غزة-يمدون-الفلسطينيين-بالماء-والكهرباء-فيديو-1084860898.html
مصريون على حدود غزة يمدون الفلسطينيين بالماء والكهرباء... فيديو
مصريون على حدود غزة يمدون الفلسطينيين بالماء والكهرباء... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مواطنين مصريين على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T15:14+0000
2024-01-10T15:14+0000
مجتمع
مصر
غزة
قطاع غزة
نادي الفيديو
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وفي مقطع الفيديو المتداول، جلب المصريون شاحنة تحمل مولدا كهربائيا، لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وقد أشاد بهذه الخطوة الكثيرون من رواد مواقع التواصل سواء في مصر أو في فلسطين.وتواصل مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.وتسعى القاهرة إلى مزيد من الحراك على المستوى الدولي، مؤكدة أن معبر رفح "لم ولن يُغلق أبدا" وأنه من الضروري "استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وعدم ربطها بـ"تفاوض يتغير من حين إلى آخر" في إشارة إلى الطرف الإسرائيلي.
مصر
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مصر, غزة, قطاع غزة, نادي الفيديو
مصر, غزة, قطاع غزة, نادي الفيديو

مصريون على حدود غزة يمدون الفلسطينيين بالماء والكهرباء... فيديو

15:14 GMT 10.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مواطنين مصريين على الحدود مع قطاع غزة، يمدون النازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء.
وفي مقطع الفيديو المتداول، جلب المصريون شاحنة تحمل مولدا كهربائيا، لتوصيل الكهرباء للنازحين من أهل غزة ومساعدتهم في شحن هواتفهم وأجهزتهم.
وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وقد أشاد بهذه الخطوة الكثيرون من رواد مواقع التواصل سواء في مصر أو في فلسطين.

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية مقطع الفيديو، تحت عنوان "الشعب الطيب الأصيل.. يبحثون عن أي طريقة لتقديم المساعدة والدعم لأهل غزة".

وتواصل مصر استقبالها لشحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.
وتسعى القاهرة إلى مزيد من الحراك على المستوى الدولي، مؤكدة أن معبر رفح "لم ولن يُغلق أبدا" وأنه من الضروري "استدامة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وعدم ربطها بـ"تفاوض يتغير من حين إلى آخر" في إشارة إلى الطرف الإسرائيلي.
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