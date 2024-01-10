https://sputnikarabic.ae/20240110/هيئة-الأوراق-المالية-والبورصات-الأمريكية-توافق-على-أول-صندوق-استثماري-متداول-للبيتكوين-1084870459.html
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين الفورية في البلاد، في خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T23:42+0000
2024-01-10T23:42+0000
2024-01-10T23:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد أمريكا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047805198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3bcaf70c4d443f24124aefb3f1023d30.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وحسبما قال رئيس الهيئة التنظيمية، غاري جينسلر، في بيان. اليوم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة (..)".وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يوم الأربعاء، وهي خطوة قد تحفز الاستثمار في العملة الرقمية.وكان العديد من مديري الأصول قد تقدموا بطلبات للحصول على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتها على أساس أنها ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.ومع ذلك، في أغسطس، وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب صندوق بيتكون المتداول في البورصة، مما أجبر الوكالة على إعادة التفكير في موقفها.وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أمر مؤلف من 22 صفحة، إن المنظمين وافقوا على مقترحات لإدراج 11 صندوقًا متداولًا في البورصات الرائدة بما في ذلك بورصة نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20231024/ارتفاع-سعر-بيتكوين-بشكل-كبير-لأول-مرة-منذ-عام--1082387462.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047805198_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e0c23930adec608d153c5fd82e053cda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد أمريكا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد أمريكا, العالم, أخبار العالم الآن
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين الفورية في البلاد، في خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة بشكل قانوني.
واشنطن - سبوتنيك
. وحسبما قال رئيس الهيئة التنظيمية، غاري جينسلر، في بيان. اليوم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة (..)".
24 أكتوبر 2023, 06:51 GMT
وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يوم الأربعاء، وهي خطوة قد تحفز الاستثمار في العملة الرقمية
.
وكان العديد من مديري الأصول قد تقدموا بطلبات للحصول على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتها على أساس أنها ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.
ومع ذلك، في أغسطس، وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب صندوق بيتكون المتداول في البورصة، مما أجبر الوكالة على إعادة التفكير في موقفها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أمر مؤلف من 22 صفحة، إن المنظمين وافقوا على مقترحات لإدراج 11 صندوقًا متداولًا في البورصات الرائدة بما في ذلك بورصة نيويورك.