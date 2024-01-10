عربي
https://sputnikarabic.ae/20240110/هيئة-الأوراق-المالية-والبورصات-الأمريكية-توافق-على-أول-صندوق-استثماري-متداول-للبيتكوين-1084870459.html
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين الفورية في البلاد، في خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T23:42+0000
2024-01-10T23:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد أمريكا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047805198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3bcaf70c4d443f24124aefb3f1023d30.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وحسبما قال رئيس الهيئة التنظيمية، غاري جينسلر، في بيان. اليوم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة (..)".وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يوم الأربعاء، وهي خطوة قد تحفز الاستثمار في العملة الرقمية.وكان العديد من مديري الأصول قد تقدموا بطلبات للحصول على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتها على أساس أنها ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.ومع ذلك، في أغسطس، وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب صندوق بيتكون المتداول في البورصة، مما أجبر الوكالة على إعادة التفكير في موقفها.وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أمر مؤلف من 22 صفحة، إن المنظمين وافقوا على مقترحات لإدراج 11 صندوقًا متداولًا في البورصات الرائدة بما في ذلك بورصة نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20231024/ارتفاع-سعر-بيتكوين-بشكل-كبير-لأول-مرة-منذ-عام--1082387462.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0f/1047805198_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e0c23930adec608d153c5fd82e053cda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد أمريكا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد أمريكا, العالم, أخبار العالم الآن

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين

23:42 GMT 10.01.2024
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
تابعنا عبر
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين الفورية في البلاد، في خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة بشكل قانوني.
واشنطن - سبوتنيك. وحسبما قال رئيس الهيئة التنظيمية، غاري جينسلر، في بيان. اليوم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصة على إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة (..)".
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
ارتفاع سعر "بيتكوين" بشكل كبير لأول مرة منذ عام
24 أكتوبر 2023, 06:51 GMT
وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة، يوم الأربعاء، وهي خطوة قد تحفز الاستثمار في العملة الرقمية.
وكان العديد من مديري الأصول قد تقدموا بطلبات للحصول على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتها على أساس أنها ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.
ومع ذلك، في أغسطس، وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب صندوق بيتكون المتداول في البورصة، مما أجبر الوكالة على إعادة التفكير في موقفها.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أمر مؤلف من 22 صفحة، إن المنظمين وافقوا على مقترحات لإدراج 11 صندوقًا متداولًا في البورصات الرائدة بما في ذلك بورصة نيويورك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала