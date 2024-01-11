https://sputnikarabic.ae/20240111/أمريكا-تدعو-إيران-للإفراج-عن-الناقلة-المحتجزة-في-خليج-عمان-1084898788.html
أمريكا تدعو إيران للإفراج عن الناقلة المحتجزة في خليج عمان
أمريكا تدعو إيران للإفراج عن الناقلة المحتجزة في خليج عمان
صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن أمريكا تدعو الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة في مياه خليج عمان. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T18:49+0000
2024-01-11T18:49+0000
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وقال باتيل خلال إفادة صحافية: "أمريكا تدين احتجاز الناقلة "سانت نيكولاس" التي ترفع علم جزر مارشال بينما كانت تبحر بشكل شرعي في خليج عمان، ويجب على الحكومة الإيرانية الإفراج فوريًا عن السفينة وطاقمهما".وأضاف: "هذا الاحتجاز غير القانوني لسفينة تجارية يأتي ضمن السلوك الأخير لإيران بهدف تعطيل التجارة الدولية، وهو ما يجعل مصير الشحن الدولي والاقتصاد الإقليمي والعالمي غير مضمون".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني، أن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أمريكية بقرار من السلطات القضائية ضمن مياه خليج عمان.وقالت وكالة "تنسيم" الإيرانية للأنباء، إن القضاء الإيراني أصدر مذكرة لناقلة نفط أمريكية.ونقلت الوكالة الإيرانية عن العلاقات العامة للبحرية الإيرانية، أن القوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي، مذكرة بأن أمريكا كانت قد "سرقت ناقلة تحمل النفط إيرانية العام الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240111/بحرية-الجيش-الإيراني-تستولي-على-سفينة-شحن-أمريكية-في-خليج-عمان-1084881931.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تدعو إيران للإفراج عن الناقلة المحتجزة في خليج عمان
صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن أمريكا تدعو الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة في مياه خليج عمان.
وقال باتيل خلال إفادة صحافية: "أمريكا تدين احتجاز الناقلة "سانت نيكولاس" التي ترفع علم جزر مارشال بينما كانت تبحر بشكل شرعي في خليج عمان، ويجب على الحكومة الإيرانية الإفراج فوريًا عن السفينة وطاقمهما".
وأضاف: "هذا الاحتجاز غير القانوني لسفينة تجارية يأتي ضمن السلوك الأخير لإيران بهدف تعطيل التجارة الدولية، وهو ما يجعل مصير الشحن الدولي والاقتصاد الإقليمي والعالمي غير مضمون".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني، أن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أمريكية بقرار من السلطات القضائية ضمن مياه خليج عمان.
وقالت وكالة "تنسيم" الإيرانية للأنباء، إن القضاء الإيراني أصدر مذكرة لناقلة نفط أمريكية.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن العلاقات العامة للبحرية الإيرانية، أن القوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي
، مذكرة بأن أمريكا كانت قد "سرقت ناقلة تحمل النفط إيرانية العام الماضي".