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بحرية الجيش الإيراني تستولي على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان
https://sputnikarabic.ae/20240111/بحرية-الجيش-الإيراني-تستولي-على-سفينة-شحن-أمريكية-في-خليج-عمان-1084881931.html
بحرية الجيش الإيراني تستولي على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان
بحرية الجيش الإيراني تستولي على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالاستيلاء على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان". 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T12:51+0000
2024-01-11T12:51+0000
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وذكرت وكالة "إيران بالعربي"، أن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالسيطرة على سفينة شحن أمريكية قبالة ميناء الفجيرة في خليج عمان، بعد ما قامت الولايات المتحدة قبل عام، بسرقتها وسرقة نفطها الإيراني وتغيير اسمها".وقالت هيئة بحرية بريطانية، في وقت سابق اليوم، إن "الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطًا عراقيًا"، مؤكدة أن الناقلة تم احتجازها شرقي عمان، من قبل مسلحين إيرانيين وتم تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية".وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت بلاغًا حول اعتلاء أشخاص غير مصرّح لهم سفينة في إحداثيات الموقع نفسه الذي وقع فيه حادث قبالة عمان". وقالت إنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.يأتي ذلك بعد ساعات من قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي دعا من خلاله إلى وقف فوري لهجمات "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالبًا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة، استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، في "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مسيّرة وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها، إن مروحيات البحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" وقتلت طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وردّ زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، على القصف الأمريكي، بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسّيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/هيئة-بحرية-بريطانية-تغيير-وجهة-السفينة-التي-تعرضت-لهجوم-قرب-عمان-إلى-سواحل-إيران-1084876352.html
https://sputnikarabic.ae/20240111/جماعة-أنصار-الله-تعليقا-على-قرار-مجلس-الأمن-لعبة-سياسية-1084871197.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بحرية الجيش الإيراني تستولي على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان

12:51 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Norooziالسفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Noroozi
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالاستيلاء على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان".
وذكرت وكالة "إيران بالعربي"، أن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالسيطرة على سفينة شحن أمريكية قبالة ميناء الفجيرة في خليج عمان، بعد ما قامت الولايات المتحدة قبل عام، بسرقتها وسرقة نفطها الإيراني وتغيير اسمها".
وقالت هيئة بحرية بريطانية، في وقت سابق اليوم، إن "الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطًا عراقيًا"، مؤكدة أن الناقلة تم احتجازها شرقي عمان، من قبل مسلحين إيرانيين وتم تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.
وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية".
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت بلاغًا حول اعتلاء أشخاص غير مصرّح لهم سفينة في إحداثيات الموقع نفسه الذي وقع فيه حادث قبالة عمان". وقالت إنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.
سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تقوم بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
هيئة بحرية بريطانية: تغيير وجهة السفينة التي تعرضت لهجوم قرب عمان إلى سواحل إيران
10:15 GMT
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي دعا من خلاله إلى وقف فوري لهجمات "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالبًا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة، استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، في "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.
فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مسيّرة وصاروخي كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
"أنصار الله" تعليقا على قرار مجلس الأمن: لعبة سياسية
03:26 GMT
وقالت القيادة المركزية الأمريكية حينها، إن مروحيات البحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" وقتلت طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
وردّ زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، على القصف الأمريكي، بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".
ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسّيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
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