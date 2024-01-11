https://sputnikarabic.ae/20240111/الخارجية-الأمريكية-اتهام-إسرائيل-بارتكاب-إبادة-جماعية-لا-أساس-له-من-الصحة-1084899617.html
الخارجية الأمريكية: اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية لا أساس له من الصحة
الخارجية الأمريكية: اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية لا أساس له من الصحة
صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن أمريكا ترى بأن مزاعم قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة لا أساس لها من... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T19:34+0000
2024-01-11T19:34+0000
2024-01-11T19:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال باتيل خلال إفادة صحافية، ردًا على سؤال حول تعليق أمريكا على الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة الدولية: "مزاعم قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية (في قطاع غزة) لا أساس لها من الصحة".وعند سؤاله حول وصف الخارجية الإسرائيلية جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس"، قال باتيل: "هذا وصف لن أقوله من مكاني هنا خاصة عندما يتعلق بشركائنا الجنوب أفريقيين، لكننا نجدد التأكيد أن مزاعم ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ليست مستندة على أي دليل".وتابع باتيل: "لن أقدم تحليلاً قانونيًا مفصلاً ولن أناقش النقاط التي تم طرحها (في جلسة اليوم) لأن إسرائيل سوف تقوم بذلك غدًا".وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، دولة جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس الإرهابية"، على حد وصفها.جاءت اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبر منصة "إكس" وصفت فيه اليوم الأول للمحاكمة بأنه "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبة بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".
https://sputnikarabic.ae/20240111/الخارجية-الإسرائيلية-تتهم-جنوب-أفريقيا-بأنها-ذراع-قضائية-لحماس--1084884722.html
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العالم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الخارجية الأمريكية: اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية لا أساس له من الصحة
صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن أمريكا ترى بأن مزاعم قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة لا أساس لها من الصحة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال باتيل خلال إفادة صحافية، ردًا على سؤال حول تعليق أمريكا على الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة الدولية: "مزاعم قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية (في قطاع غزة) لا أساس لها من الصحة".
وأضاف باتيل: "الإبادة الجماعية هي أحد أفظع التصرفات وأي كيان أو فرد يستطيع ارتكابها، ويجب على هذه الادعاءات أن تقال بحرص شديد".
وعند سؤاله حول وصف الخارجية الإسرائيلية جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس"، قال باتيل: "هذا وصف لن أقوله من مكاني هنا خاصة عندما يتعلق بشركائنا الجنوب أفريقيين، لكننا نجدد التأكيد أن مزاعم ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ليست مستندة على أي دليل".
وتابع باتيل: "لن أقدم تحليلاً قانونيًا مفصلاً ولن أناقش النقاط التي تم طرحها (في جلسة اليوم) لأن إسرائيل سوف تقوم بذلك غدًا".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، دولة جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس الإرهابية"، على حد وصفها.
جاءت اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبر منصة "إكس" وصفت فيه اليوم الأول للمحاكمة
بأنه "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبة بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".