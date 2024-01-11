https://sputnikarabic.ae/20240111/الخارجية-الإسرائيلية-تتهم-جنوب-أفريقيا-بأنها-ذراع-قضائية-لحماس--1084884722.html

الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب أفريقيا بأنها "ذراع قضائية لحماس"

الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب أفريقيا بأنها "ذراع قضائية لحماس"

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، دولة جنوب أفريقيا بأنها "الذراع القضائية لحركة حماس الإرهابية"، على حد وصفها. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T14:03+0000

2024-01-11T14:03+0000

2024-01-11T14:03+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072412042_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aae93899efb8b66fb6d2f3d6d8b3afc7.jpg

جاءت اتهامات إسرائيل لجنوب أفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا عبر منصة "إكس" وصفت فيه اليوم الأول للمحاكمة بأنه "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، مصحوبة بسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".وتابع البيان الإسرائيلي، قائلا: "إن جنوب أفريقيا، التي تعمل كذراع قضائية لمنظمة حماس الإرهابية، شوهت تماما الواقع في غزة بعد مذبحة 7 أكتوبر وتجاهلت تماما أن إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مواطنين لمجرد لأنهم إسرائيليون، في محاولة لتنفيذ إبادة جماعية".وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أن "جنوب أفريقيا تسعى للسماح لحماس بالعودة لارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها مراراً وتكراراً في 7 أكتوبر، كما صرح قادتها".وتابع البيان: "تجاهل ممثلو حماس في المحكمة، والمحامون من جنوب أفريقيا، أيضا حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من داخل المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس لتعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر.واستنكر البيان استمرار احتجاز "136 رهينة لدى حماس، يُمنعون من وصول ممثلي الصليب الأحمر إليهم والحصول على الرعاية الطبية".واختتمت الخارجية الإسرائيلية بيانها بالتأكيد على أنها "ستواصل حماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي، مع التمييز بين إرهابيي حماس والسكان المدنيين، وسوف تفعل كل ما في وسعها لإطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على منظمة حماس الإرهابية، التي تعتبر منظمة إرهابية عنصرية ومعادية للسامية، تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل وقتل اليهود".يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.وتقول الدعوى إن "تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

https://sputnikarabic.ae/20240111/تصويت-هل-تستطيع-محكمة-العدل-الدولية-وقف-العملية-الإسرائيلية-في-غزة؟-1084883008.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة