https://sputnikarabic.ae/20240111/خبير-قرارات-محكمة-العدل-الدولية-ملزمة-إذا-توافقت-مع-القانون-الدولي-1084883765.html
خبير: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة إذا توافقت مع القانون الدولي
خبير: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة إذا توافقت مع القانون الدولي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة في غزة؛ كييف تتفاوض مع الناتو لحراسة الممرات في... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:39+0000
2024-01-11T13:39+0000
2024-01-11T13:39+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0b/1084883526_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ac7c32c6e021f68f213be8d043b16452.png
خبير: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة إذ توافقت مع القانون الدولي
خبير: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة إذ توافقت مع القانون الدولي
مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ97، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات في مختلف المحاور، فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم:خبير: أوكرانيا تحاول جر الناتو وروسيا إلى مغامرة كبرىأفاد قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، بأن كييف تتفاوض بشأن إشراك سفن "الناتو" في حماية الممرات البحرية المؤقتة في البحر الأسود.حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي شادي شلالا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0b/1084883526_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_3e868bb1f6bb39c7ff3701d7b083e2b8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة إذا توافقت مع القانون الدولي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة في غزة؛ كييف تتفاوض مع الناتو لحراسة الممرات في البحر الأسود؛ جيش الإكوادور يحاول فرض السيطرة على الوضع المضطرب في البلاد.
مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ97، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات في مختلف المحاور، فيما تبدأ اليوم محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم:
"القرارات التي ستصدر عن محكمة العدل الدولية تكون ملزمة متى استندت إلى عناصر مادية وقانونية ومعنوية صحيحة، وبما أن ما تستند عليه هو صحيح، إذا فهي مُلزِمة خصوصا أن هذا النزاع تنظر فيه هيئة قضائية من جنسيات مختلفة وبناء على ما يمتلكونه من مؤهلات قانونية وسمعة حسنة إذا يجب أن يكون القرار متوافقا مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما أن ذلك يشكل آراء مجموعة من الدول، إذا هذا سيشكل بدوره عامل ضغط سياسي في هذه القضية".
خبير: أوكرانيا تحاول جر الناتو وروسيا إلى مغامرة كبرى
أفاد قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، بأن كييف تتفاوض بشأن إشراك سفن "الناتو" في حماية الممرات البحرية المؤقتة في البحر الأسود.
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي شادي شلالا:
" تحاول كييف من خلال اللجوء إلى الناتو في هذا الأمر إلى التغطية على فشل الهجوم المضاد لا سيما مع تراجع المساعدات الغربية والأزمات الداخلية والاقتصادية، ما جعل الخناق يضيق على أوكرانيا وتحاول من خلال هذه المغامرة الكبرى لجر روسيا والناتو إلى حادث يحاول الجميع تجنبه منذ بداية النزاع خاصة أن روسيا لا تساوم على البحر الأسود كأمن استراتيجي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...