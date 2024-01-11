https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html

ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ

ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني قد ينتفض ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن القادم أسوأ. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال رتير في مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه إذا لم يتحسن الوضع، فقد يحدث انقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، وزيلينسكي سيكرر مصير نيكولاي تشاوشيسكو".وفي وقت سابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي و القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، متهمًا زيلينسكي بالكذب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-أوكراني-المسيرات-الروسية-تجبر-جنود-القوات-الأوكرانية-على-الاختباء-في-الملاجئ-لفترة-طويلة-1084894815.html

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