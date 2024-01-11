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ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ
ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني قد ينتفض ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن القادم أسوأ. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T20:23+0000
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وقال رتير في مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه إذا لم يتحسن الوضع، فقد يحدث انقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، وزيلينسكي سيكرر مصير نيكولاي تشاوشيسكو".وفي وقت سابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي و القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، متهمًا زيلينسكي بالكذب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-أوكراني-المسيرات-الروسية-تجبر-جنود-القوات-الأوكرانية-على-الاختباء-في-الملاجئ-لفترة-طويلة-1084894815.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ

20:23 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الأوكراني قد ينتفض ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن القادم أسوأ.
وقال رتير في مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه إذا لم يتحسن الوضع، فقد يحدث انقلاب عسكري في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، وزيلينسكي سيكرر مصير نيكولاي تشاوشيسكو".
وأوضح ريتر أن أوكرانيا دولة مهزومة استراتيجيا، وهناك كارثة عسكرية وسياسية تقترب في الجمهورية السوفيتية السابقة بسبب الانقسامات المفتوحة داخل البلاد.
وفي وقت سابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي و القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني: المسيرات الروسية تجبر جنود القوات الأوكرانية على البقاء في مخابئهم لفترة طويلة
16:44 GMT
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن هيئة الأركان العامة اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي وقت لاحق، قال زالوجني على قناة "رادا" التلفزيونية إن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، متهمًا زيلينسكي بالكذب.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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