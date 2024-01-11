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https://sputnikarabic.ae/20240111/قدرات-الرادار-الروسي-كاستا---2-إي-2-1084884620.html
قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
يًستخدم الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2" ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي، ويتميز بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة،... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"

13:54 GMT 11.01.2024
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يًستخدم الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2" ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي، ويتميز بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ويمكنه سد الثغرات الدفاعية لأي نظام دفاع جوي.
قدرات الرادار الروسي كاستا - 2 إي 2 - سبوتنيك عربي
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