https://sputnikarabic.ae/20240111/قدرات-الرادار-الروسي-كاستا---2-إي-2-1084884620.html
قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
يًستخدم الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2" ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي، ويتميز بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة،... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:54+0000
2024-01-11T13:54+0000
2024-01-11T13:54+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
قدرات الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2"
يًستخدم الرادار الروسي "كاستا - 2 إي 2" ضمن العديد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الساحلي، ويتميز بقدرته العالية على رصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ويمكنه سد الثغرات الدفاعية لأي نظام دفاع جوي.