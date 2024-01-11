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https://sputnikarabic.ae/20240111/مي-8-مروحية-روسية-بعيدة-المدى-تستخدمها-أكثر-من-100-دولة-1084876977.html
"مي-8"... مروحية روسية بعيدة المدى تستخدمها أكثر من 100 دولة
"مي-8"... مروحية روسية بعيدة المدى تستخدمها أكثر من 100 دولة
حققت مروحيات "مي - 8 / 17" الروسية نجاحا كبيرا على مستوى العالم وبلغ إجمالي ساعات تحليق هذا الطراز لـ100 مليون ساعة طيران، سجلتها في أكثر من 100 دولة حول... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T10:36+0000
2024-01-11T10:36+0000
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ونالت المروحية الروسية إعجاب جميع مستخدميها حول العالم لأنها تمتلك قدرات طيران متقدمة وقدرة كبيرة على المناورة والعمل في جميع الظروف الجوية، إضافة إلى سهولة صيانتها، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.المواصفات الفنيةوتصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق.ولفت الموقع إلى أن روسيا أنتجت أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الأفضل-في-فئتها-مروحية-كا-52-الروسية-تحظى-بإقبال-عالمي-1073918689.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/بينها-مصر-7-دول-تمتلك-أقوى-المروحيات-الهجومية-في-العالم-1067338954.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"مي-8"... مروحية روسية بعيدة المدى تستخدمها أكثر من 100 دولة

10:36 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8" أثناء التدريب استعدادا للمشاركة في عرض عسكري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية
مروحية مي-8 أثناء التدريب استعدادا للمشاركة في عرض عسكري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov
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حققت مروحيات "مي - 8 / 17" الروسية نجاحا كبيرا على مستوى العالم وبلغ إجمالي ساعات تحليق هذا الطراز لـ100 مليون ساعة طيران، سجلتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
ونالت المروحية الروسية إعجاب جميع مستخدميها حول العالم لأنها تمتلك قدرات طيران متقدمة وقدرة كبيرة على المناورة والعمل في جميع الظروف الجوية، إضافة إلى سهولة صيانتها، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.
المروحية Ka-52 أليغاتور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
"الأفضل في فئتها"... مروحية "كا-52" الروسية تحظى بإقبال عالمي
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المواصفات الفنية

المدى: 620 كلم.
السرعة: 240 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
أقصى ارتفاع تحليق بكامل الحمولة: 3980 مترا.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة (داخلية / خارجية): 13 طنا.
الحمولة الداخلية: 4 أطنان.
الحمولة الخارجية: 4 أطنان.
حجم مقصورة الشحن الداخلية: 27 مترا مكعبا.
أبعاد المقصورة: (5.3 * 2.3 * 1.8 م) تقريبا.
عدد طاقم الطائرة: 3 أفراد.
حمولة الطائرة: تصل لـ26 فردا.
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وتصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق.
ولفت الموقع إلى أن روسيا أنتجت أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
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مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
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