"مي-8"... مروحية روسية بعيدة المدى تستخدمها أكثر من 100 دولة
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8" أثناء التدريب استعدادا للمشاركة في عرض عسكري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov/
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حققت مروحيات "مي - 8 / 17" الروسية نجاحا كبيرا على مستوى العالم وبلغ إجمالي ساعات تحليق هذا الطراز لـ100 مليون ساعة طيران، سجلتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
ونالت المروحية الروسية إعجاب جميع مستخدميها حول العالم لأنها تمتلك قدرات طيران متقدمة وقدرة كبيرة على المناورة والعمل في جميع الظروف الجوية، إضافة إلى سهولة صيانتها، حسبما ذكر موقع "روشن هليكوبتر" الروسي.
23 فبراير 2023, 10:38 GMT
المواصفات الفنية
المدى: 620 كلم.
السرعة: 240 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
أقصى ارتفاع تحليق بكامل الحمولة: 3980 مترا.
وزن الإقلاع بكامل الحمولة (داخلية / خارجية): 13 طنا.
الحمولة الداخلية: 4 أطنان.
الحمولة الخارجية: 4 أطنان.
حجم مقصورة الشحن الداخلية: 27 مترا مكعبا.
أبعاد المقصورة: (5.3 * 2.3 * 1.8 م) تقريبا.
عدد طاقم الطائرة: 3 أفراد.
حمولة الطائرة: تصل لـ26 فردا.
5 سبتمبر 2022, 20:51 GMT
وتصلح "مي - 8 / 17" للعديد من المهام التي تشمل نقل الجنود والعتاد العسكري ونقل الشخصيات المهمة ومهام البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى وإطفاء الحرائق.
ولفت الموقع إلى أن روسيا أنتجت أكثر من 12 ألف مروحية من هذا الطراز يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم، بينما يتم تطويرها بصورة مستمرة.
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
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