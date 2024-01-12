https://sputnikarabic.ae/20240112/أردوغان-بشأن-الضربات-على-اليمن-الغرب-يسعى-لتحويل-البحر-الأحمر-إلى-بحيرة-دماء--1084915009.html

أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دماء"

أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دماء"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى من خلال شن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن إلى تحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة من الدماء". 12.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان: "لم يكن هناك إجراءات متناسبة، تم استخدام القوة بشكل غير متكافئ. إسرائيل تفعل الشيء نفسه في فلسطين، وقد اتخذت بريطانيا وأمريكا خطوة في هذا الاتجاه، إنهم يسعون الآن إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة من الدماء".وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240112/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-آلاف-الصواريخ-موجهة-نحو-الأعداء-وعلى-أمريكا-وبريطانيا-الاستعداد-1084914089.html

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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار تركيا اليوم