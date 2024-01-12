https://sputnikarabic.ae/20240112/الجزائر-تعرب-عن-أسفها-وقلقها-البالغ-إزاء-القصف-الأمريكي-البريطاني-على-اليمن-1084937735.html

الجزائر تعرب عن أسفها وقلقها البالغ إزاء القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

الجزائر تعرب عن أسفها وقلقها البالغ إزاء القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

أعربت الجزائر، الجمعة، عن قلقها البالغ وأسفها للقصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في اليمن، مجددة التأكيد على موقفها الداعي إلى وقف التدخلات العسكرية لما... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T23:26+0000

2024-01-12T23:26+0000

2024-01-12T23:26+0000

الجزائر

أنصار الله

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

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الجزائر – سبوتنيك. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، "تعرب الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد أن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن".وتابعت الخارجية الجزائرية قائلة، "وإذ تؤكد الجزائر مجددا موقفها الداعي إلى وقف التدخلات العسكرية لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم ويدفع ثمنها المدنيون العزل، فإنها تناشد جميع الأطراف لوقف هذا التصعيد العسكري الخطير وغير المتناسب والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وصباح الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وأعلنت الجماعة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، الجمعة إن "القوات المسلحة لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

https://sputnikarabic.ae/20240112/روسيا-تعليقا-على-قصف-اليمن-واشنطن-وحلفاؤها-يساهمون-في-توسيع-رقعة-الصراع-بالشرق-الأوسط-1084937441.html

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