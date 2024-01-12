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https://sputnikarabic.ae/20240112/روسيا-تعليقا-على-قصف-اليمن-واشنطن-وحلفاؤها-يساهمون-في-توسيع-رقعة-الصراع-بالشرق-الأوسط-1084937441.html
روسيا تعليقا على قصف اليمن: واشنطن وحلفاؤها يساهمون في توسيع رقعة الصراع بالشرق الأوسط
روسيا تعليقا على قصف اليمن: واشنطن وحلفاؤها يساهمون في توسيع رقعة الصراع بالشرق الأوسط
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وحلفائها يساهمون في توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الضربات التي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T21:44+0000
2024-01-12T21:44+0000
روسيا
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "تساهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في توسيع رقعة الصراع وانتشاره في جميع أنحاء المنطقة من خلال الهجمات التي شنتها على الشعب اليمني، أمس منتهكة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة".وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن موسكو طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات على مواقع في اليمن.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر .وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة من مختلف الأنواع في الهجوم.بدورها، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة أن استهدافها بأي أعمال عسكرية يأتي دعماً لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تتعهد-باستمرار-اعتراض-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-رغم-الهجوم-الأمريكي-1084929543.html
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روسيا, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تعليقا على قصف اليمن: واشنطن وحلفاؤها يساهمون في توسيع رقعة الصراع بالشرق الأوسط

21:44 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة وحلفائها يساهمون في توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الضربات التي وجهتها إلى اليمن أمس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، "تساهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في توسيع رقعة الصراع وانتشاره في جميع أنحاء المنطقة من خلال الهجمات التي شنتها على الشعب اليمني، أمس منتهكة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة".
وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن موسكو طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات على مواقع في اليمن.
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكي
16:32 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر .
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة من مختلف الأنواع في الهجوم.
بدورها، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدة أن استهدافها بأي أعمال عسكرية يأتي دعماً لإسرائيل.
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