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"حماس": المنطقة تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية لحماية إسرائيل
"حماس": المنطقة تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية لحماية إسرائيل
أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، بأشد العبارات الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، محملة واشنطن ولندن مسؤولية تداعياتها على أمن المنطقة. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T07:59+0000
2024-01-12T07:59+0000
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وقالت "حماس" في بيان اليوم الجمعة، إن القصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، يعتبر عدوانا سافرا على السيادة اليمنية.وأوضحت أن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، لن تزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوترا، تتحمل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن.كما أكدت الحركة أن المنطقة لن تشهد أمنا واستقرارا إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية، باحترامهما سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/بايدن-نفذنا-بالتعاون-مع-بريطانيا-وبدعم-أستراليا-والبحرين-وكندا-وهولندا-ضربات-ضد-أنصار-الله-1084902369.html
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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار

"حماس": المنطقة تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية لحماية إسرائيل

07:59 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENO
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أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، بأشد العبارات الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، محملة واشنطن ولندن مسؤولية تداعياتها على أمن المنطقة.
وقالت "حماس" في بيان اليوم الجمعة، إن القصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، يعتبر عدوانا سافرا على السيادة اليمنية.
وأضافت أن "المنطقة تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، لن تزيد المنطقة إلا اشتعالا وتوترا، تتحمل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن.
كما أكدت الحركة أن المنطقة لن تشهد أمنا واستقرارا إلا بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية، باحترامهما سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية.
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وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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