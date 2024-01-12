https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-الضربات-على-اليمن-تنعكس-سلبا-على-الطاقة-والغذاء-وقناة-السويس-1084918972.html

خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس

خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الغربية على اليمن، الولايات المتحدة تستأنف شراء النفط الروسي، الشيكل الإسرائيلي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T13:34+0000

2024-01-12T13:34+0000

2024-01-12T13:34+0000

راديو

قوانين الاقتصاد

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خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3%، إلى 79.22 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5%، إلى 73.82 دولار.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:خبير: الغرب فشل في إبعاد روسيا عن أسواق الطاقةاستأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام.حول دلالات هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:خبير: إسرائيل أمام عجز تاريخي في موازنتهاانخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته، منذ عام 2016، جراء الحرب على قطاع غزة، حيث افتتح على تراجع بنسبة 4%، فقرر البنك المركزي الإسرائيلي بيع العملة في السوق لمنع انهيارها، فيما دعا رئيس البنك المركزي الإسرائيلي إلى زيادة الضرائب كـ"أمر لا مفر منه"، بحسب قوله.بهذا الخصوص، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:خبير: التعامل بالجنيه في روسيا سيعزز من قيمته ويحسن المعيشةأدرجت روسيا الجنيه المصري في التعاملات البنكية، فكيف سيعزز هذا الأمر من سعر صرف العملة الوطنية المصرية؟أجاب عن هذا السؤال الدكتور الزائر في جامعة التمويل بموسكو، الدكتور نور ندا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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قوانين الاقتصاد, аудио