https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-الضربات-على-اليمن-تنعكس-سلبا-على-الطاقة-والغذاء-وقناة-السويس-1084918972.html
خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس
خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الغربية على اليمن، الولايات المتحدة تستأنف شراء النفط الروسي، الشيكل الإسرائيلي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:34+0000
2024-01-12T13:34+0000
2024-01-12T13:34+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس
خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3%، إلى 79.22 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5%، إلى 73.82 دولار.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:خبير: الغرب فشل في إبعاد روسيا عن أسواق الطاقةاستأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام.حول دلالات هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:خبير: إسرائيل أمام عجز تاريخي في موازنتهاانخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته، منذ عام 2016، جراء الحرب على قطاع غزة، حيث افتتح على تراجع بنسبة 4%، فقرر البنك المركزي الإسرائيلي بيع العملة في السوق لمنع انهيارها، فيما دعا رئيس البنك المركزي الإسرائيلي إلى زيادة الضرائب كـ"أمر لا مفر منه"، بحسب قوله.بهذا الخصوص، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:خبير: التعامل بالجنيه في روسيا سيعزز من قيمته ويحسن المعيشةأدرجت روسيا الجنيه المصري في التعاملات البنكية، فكيف سيعزز هذا الأمر من سعر صرف العملة الوطنية المصرية؟أجاب عن هذا السؤال الدكتور الزائر في جامعة التمويل بموسكو، الدكتور نور ندا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: الضربات على اليمن تنعكس سلبا على الطاقة والغذاء وقناة السويس
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الغربية على اليمن، الولايات المتحدة تستأنف شراء النفط الروسي، الشيكل الإسرائيلي انخفض إلى أدنى مستوياته، روسيا تدرج الجنيه المصري في التعاملات.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3%، إلى 79.22 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5%، إلى 73.82 دولار.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:
هذه الضربات ستهدد الملاحة بشكل كلي وستؤدي إلى عواقب كارثية وارتفاع بأسعار الطاقة والمواد الغذائية والحبوب والاستهلاك العالمي، كما سيؤثر على قناة السويس والاقتصاد المصري والمنطقة.
خبير: الغرب فشل في إبعاد روسيا عن أسواق الطاقة
استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام.
حول دلالات هذه الخطوة، قال الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع:
هذا مؤشر على حاجة الولايات المتحدة للطاقة الأحفورية وفشل محاولات إبعاد روسيا عن أسواق الطاقة العالمية والضرر الكبير الذي لحق بالاقتصادات الغربية مقابل تعزيز الاقتصاد الروسي من مكانته العالمية ليصبح الخامس.
خبير: إسرائيل أمام عجز تاريخي في موازنتها
انخفض الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته، منذ عام 2016، جراء الحرب على قطاع غزة، حيث افتتح على تراجع بنسبة 4%، فقرر البنك المركزي الإسرائيلي بيع العملة في السوق لمنع انهيارها، فيما دعا رئيس البنك المركزي الإسرائيلي إلى زيادة الضرائب كـ"أمر لا مفر منه"، بحسب قوله.
بهذا الخصوص، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:
تكبدت الخزانة الإسرائيلية أكثر من 50 مليار دولار إضافة إلى التباطؤ في النمو الذي انخفض من المتوقع عند 4% إلى 2%، كما زادت نسبة التضخم والفقر وزادت أسعار المنتجات الغذائية وارتفعت تكاليف الشحن بأكثر من 100% ما ينذر بانكماش اقتصادي تاريخي سيؤدي إلى عجز كبير خلال 2024، ما دفع الحكومة لطلب 20 مليار شيكل على وجه السرعة.
خبير: التعامل بالجنيه في روسيا سيعزز من قيمته ويحسن المعيشة
أدرجت روسيا الجنيه المصري في التعاملات البنكية، فكيف سيعزز هذا الأمر من سعر صرف العملة الوطنية المصرية؟
أجاب عن هذا السؤال الدكتور الزائر في جامعة التمويل بموسكو، الدكتور نور ندا:
هذا سيعزز من قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما سينعكس على مؤشرات الاقتصاد إيجابا وعلى أسعار المواد الأساسية ما سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...