https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تتعهد-باستمرار-اعتراض-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-رغم-الهجوم-الأمريكي-1084929543.html

"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكي

"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكي

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، في تحد للهجمات الأمريكية والبريطانية، التي طالت عشرات الأهداف اليمنية،... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T16:32+0000

2024-01-12T16:32+0000

2024-01-12T16:32+0000

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ونقل الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" عن المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قوله إن "العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن عدوان إجرامي غاشم وغير مبرر، وانتهاك سافر لكل القوانين، وسيدفع الثمن باهظا".وشدد المشاط على أن "الدم اليمني غالي وثأرنا لا يبات"، كما أكد استمرار "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مهما كان العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على الشعب اليمني"، بحسب قوله.وتوجه المشاط بكلمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى سكان غزة، قائلا: "دماؤنا ليست أغلى من دمائكم، ونحن مرتاحو الضمير أننا مشاركون لكم فعليا، وأن فلسطين لا تقصف وحدها، ونؤكد أن فلسطين بعد اليوم لن تكون في المعركة لوحدها".وجدد المشاط وعيده، قائلا: "سنثبت للأمريكي والبريطاني أن اليمن مقبرة الغزاة"، مؤكدا أن الحل يكمن "في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، صرح عبد الملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، بأن البارجات ومصالح الولايات المتحدة وحركتها الملاحية ستكون أهدافا لصواريخ الجماعة اليمنية، بحسب قوله.وشدد الحوثي على أن "التحرك الأمريكي الأخير، الذي يسعى فيه أيضًا لتوريط بعض الدول، ويهدد ويتوعد، لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي والإيماني، الذي أعلنَّاه منذ البداية".وأكد الحوثي، بقوله: "نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نحن لا يمكن أن نخاف من التهديد الأمريكي، ولا حتى إذا أراد الأمريكي أن يدخل في حربٍ مباشرة".يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، قد أعلن، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.وأوضح المتحدث خلال تصريح تلفزيونية، قائلا: "لم نشهد حتى الآن أي رد من جانب الحوثيين، ولكننا بالطبع مستعدون للرد تبعا لذلك".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.

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