https://sputnikarabic.ae/20240112/سلطنة-عمان-نستنكر-الهجوم-على-اليمن-بينما-تتمادى-إسرائيل-في-حربها-على-غزة-دون-حساب-1084911086.html
سلطنة عمان: نستنكر الهجوم على اليمن بينما تتمادى إسرائيل في حربها على غزة دون حساب
سلطنة عمان: نستنكر الهجوم على اليمن بينما تتمادى إسرائيل في حربها على غزة دون حساب
أدانت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، لافتة إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي تتمادى إسرائيل في قصفها على قطاع غزة دون حساب. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T10:15+0000
2024-01-12T10:15+0000
2024-01-12T10:15+0000
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وقالت سلطنة عمان، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20231031/سلطنة-عمان-تدعو-المجتمع-الدولي-لإجراء-تحقيق-ومحاكمة-إسرائيل-على-استهداف-المدنيين-في-غزة-1082651839.html
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سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان: نستنكر الهجوم على اليمن بينما تتمادى إسرائيل في حربها على غزة دون حساب
أدانت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، لافتة إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي تتمادى إسرائيل في قصفها على قطاع غزة دون حساب.
وقالت سلطنة عمان
، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة".
وأكدت أنه "لا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
31 أكتوبر 2023, 08:21 GMT
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.