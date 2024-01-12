https://sputnikarabic.ae/20240112/غارات-جديدة-تستهدف-مطار-الحديدة-غربي-اليمن-1084903640.html

"البنتاغون" ينفي تعرض سفن حربية أمريكية لهجوم بعد قصف مواقع في اليمن

"البنتاغون" ينفي تعرض سفن حربية أمريكية لهجوم بعد قصف مواقع في اليمن

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ما تداولته وسائل إعلام بشأن تعرض سفن حربية أميركية والسفارة الأميركية في العراق، لهجوم عقب الضربات التي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T03:31+0000

2024-01-12T03:31+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البنتاغون لـ "سبوتنيك": "هذه المزاعم ليست صحيحة. في الوقت الحالي لم يكن هناك أي هجوم على السفارة الأمريكية، ولا علم لدينا أيضا بأي هجمات استهدفت سفينة عسكرية أمريكية".يُذكر أن عضو المكتب السياسي بجماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم صرح في وقت سابق اليوم، بأن الجماعة تقوم حاليا بالرد على القصف الذي استهدف عدة مدن في اليمن، عبر استهداف سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر.وقال القحوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في البحر الأحمر... والقادم أعظم".وتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف الذي نفذته على مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن.يُذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" فضل أبو طالب، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "يؤكد الأمريكي والبريطاني أن التوجه لاستهداف الشعب اليمني يأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني".وأضاف: "في المقابل يؤكد الشعب اليمني بأن عملياته العسكرية في البحر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة".وتابع: "يؤكد الشعب اليمني أنه على استعداد تام وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء مهما بلغت في مستواها حتى تحقيق النصر للشعب الفلسطيني واليمني".وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم