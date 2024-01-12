https://sputnikarabic.ae/20240112/قضاة-الأمم-المتحدة-يغفون-أثناء-جلسة-الاستماع-للوفد-الإسرائيلي-في-لاهاي-فيديو-1084932984.html
قضاة الأمم المتحدة يغفون أثناء جلسة الاستماع للوفد الإسرائيلي في لاهاي... فيديو
قضاة الأمم المتحدة يغفون أثناء جلسة الاستماع للوفد الإسرائيلي في لاهاي... فيديو
نام بعض القضاة في هيئة رئاسة محكمة العدل الدولية، بينما كان الوفد الإسرائيلي يتحدث، اليوم الجمعة، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T18:52+0000
2024-01-12T18:52+0000
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وتحدث الوفد الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برئاسة المحامي البريطاني مالكولم شو، وخلال كلمته، غفا اثنان من قضاة هيئة رئاسة محكمة الأمم المتحدة لفترة وجيزة.وحاولت إسرائيل خلال خطابها تقديم أدلة تبرّر رفض المحكمة طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة، وكما قال أحد ممثلي الوفد، المحامي تال بيكر، فإن طلب جنوب أفريقيا هو "محاولة لحرمان إسرائيل من الحق في حماية المواطنين".وتحدث وفد جنوب أفريقيا في الاجتماع، يوم الخميس، حيث دعت جنوب أفريقيا في كلمتها المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى غزة، وطلب الجانب الجنوب أفريقي من المحكمة إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد المحاكمة.عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي، 11 و12 كانون الثاني/يناير، جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/تصويت-هل-تستطيع-محكمة-العدل-الدولية-وقف-العملية-الإسرائيلية-في-غزة؟-1084883008.html
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قضاة الأمم المتحدة يغفون أثناء جلسة الاستماع للوفد الإسرائيلي في لاهاي... فيديو
نام بعض القضاة في هيئة رئاسة محكمة العدل الدولية، بينما كان الوفد الإسرائيلي يتحدث، اليوم الجمعة، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وتحدث الوفد الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برئاسة المحامي البريطاني مالكولم شو، وخلال كلمته، غفا اثنان من قضاة هيئة رئاسة محكمة الأمم المتحدة لفترة وجيزة.
وحاولت إسرائيل خلال خطابها تقديم أدلة تبرّر رفض المحكمة طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة، وكما قال أحد ممثلي الوفد، المحامي تال بيكر، فإن طلب جنوب أفريقيا هو "محاولة لحرمان إسرائيل من الحق في حماية المواطنين".
وتحدث وفد جنوب أفريقيا في الاجتماع، يوم الخميس، حيث دعت جنوب أفريقيا في كلمتها المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى غزة، وطلب الجانب الجنوب أفريقي من المحكمة إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد المحاكمة.
عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي، 11 و12 كانون الثاني/يناير، جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.