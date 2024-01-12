https://sputnikarabic.ae/20240112/مقتل-10-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1084937580.html

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة آخرين، مساء اليوم الجمعة، في قصف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل يأوي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T22:38+0000

2024-01-12T22:38+0000

2024-01-12T22:38+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084917145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d40a15493c0052b45ad244104f9ab88e.jpg

وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الجيش الإسرائيلي غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.كما قصف طيران الجيش الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، وفقا لوكالة "وفا".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص حتى الآن في غزة.وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توسطت قطر في اتفاق بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة وتبادل بعض الأسرى والرهائن، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم تمديد وقف إطلاق النار عدة مرات، وانتهى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتصاعدت التوترات في المنطقة بين عشية وضحاها، عندما ضربت أمريكا وحلفائها مواقع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان "أنصار الله" في نوفمبر بأنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن المتجهة إليها، ردا على حملتها العسكرية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240112/غريفيث-قلق-بشدة-إزاء-تصريحات-وزراء-إسرائيليين-بشأن-خطط-لتشجيع-انتقال-جماعي-لسكان-غزة-إلى-بلدان-أخرى-1084937083.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى