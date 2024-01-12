https://sputnikarabic.ae/20240112/غريفيث-قلق-بشدة-إزاء-تصريحات-وزراء-إسرائيليين-بشأن-خطط-لتشجيع-انتقال-جماعي-لسكان-غزة-إلى-بلدان-أخرى-1084937083.html

غريفيث: قلق بشدة إزاء تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع انتقال جماعي لسكان غزة إلى بلدان أخرى

غريفيث: قلق بشدة إزاء تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع انتقال جماعي لسكان غزة إلى بلدان أخرى

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء الانتشار الإقليمي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T21:28+0000

2024-01-12T21:28+0000

2024-01-12T21:28+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103510/45/1035104576_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_b3b7c06940ab32af2fa2edf682e07a5e.jpg

وأضاف غريفيث خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الإقليمي لهذا الصراع"، وفقا لبيان من الأمم المتحدة.وأشار غريفيث إلى الأعمال العدائية في الضفة الغربية والنشاط العسكري في لبنان والصراع في اليمن.كما كرر دعوته لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".وأكد أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث الحياة الإنسانية الكريمة أصبحت شبه مستحيلة، إن رفح التي كان عدد سكانها قبل الأزمة حوالي 280 ألف نسمة فقط، أصبحت الآن موطنا لمليون نازح، ويستمر وصول المزيد كل يوم".وشدد غريفيث في حديثه أن "أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة يجب رفضها بحزم".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص حتى الآن في غزة.وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توسطت قطر في اتفاق بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة وتبادل بعض الأسرى والرهائن، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم تمديد وقف إطلاق النار عدة مرات، وانتهى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتصاعدت التوترات في المنطقة بين عشية وضحاها، عندما ضربت أمريكا وحلفائها مواقع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان "أنصار الله" في نوفمبر بأنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن المتجهة إليها، ردا على حملتها العسكرية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231202/غريفيث-سكان-غزة-لا-يوجد-أي-مكان-آمن-يذهبوا-إليه-ويعيشون-في-دائرة-موت-ودمار-ومرض-1083673807.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة