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سياسي جنوب أفريقي لـ"سبوتنيك": أميركا وبريطانيا وفرنسا قد تستخدم "الفيتو" ضد أي حكم دولي ضد إسرائيل
سياسي جنوب أفريقي لـ"سبوتنيك": أميركا وبريطانيا وفرنسا قد تستخدم "الفيتو" ضد أي حكم دولي ضد إسرائيل
رأى رئيس العلاقات الدولية لحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية في جمهورية جنوب أفريقيا، غودريتش غاردي، أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قد تستخدم حق النقض... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:36+0000
2024-01-12T13:36+0000
العالم العربي
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وقال غاردي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "قد تستخدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حق النقض، ضد أي محاولة لإنفاذ أمر محكمة العدل الدولية غير موآت لإسرائيل، كما يبدو في مشروع ترتيب التدابير المؤقتة، الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا. إن الحكومة الإسرائيلية في المواجهة تعرف أن أي أمر صادر عن محكمة العدل الدولية هو مجرد أكاديمي، وأن حلفائها سيستخدمون حق النقض ضد محاولة تنفيذه".واتهمت جنوب أفريقيا، يوم أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة، وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/إيران-الهجوم-الأمريكي-على-اليمن-محاولة-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1084905564.html
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العالم العربي

سياسي جنوب أفريقي لـ"سبوتنيك": أميركا وبريطانيا وفرنسا قد تستخدم "الفيتو" ضد أي حكم دولي ضد إسرائيل

13:36 GMT 12.01.2024
© AFP 2023حدود غزة ومصر
حدود غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023
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رأى رئيس العلاقات الدولية لحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية في جمهورية جنوب أفريقيا، غودريتش غاردي، أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قد تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي محاولة لتنفيذ أي حكم قضائي دولي بحق إسرائيل، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بتهمة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال غاردي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "قد تستخدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حق النقض، ضد أي محاولة لإنفاذ أمر محكمة العدل الدولية غير موآت لإسرائيل، كما يبدو في مشروع ترتيب التدابير المؤقتة، الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا. إن الحكومة الإسرائيلية في المواجهة تعرف أن أي أمر صادر عن محكمة العدل الدولية هو مجرد أكاديمي، وأن حلفائها سيستخدمون حق النقض ضد محاولة تنفيذه".
وأضاف إن "قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية مقنعة ومرحبة جدا من جانب جميع البشر المؤمنون بالطرق السلمية لحل المنازعات. إن تطبيق أمر محكمة العدل الدولية يخضع لمجلس الأمن الدولي".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
إيران: الهجوم الأمريكي على اليمن محاولة لصرف الانتباه عن جرائم إسرائيل في غزة
07:11 GMT
واتهمت جنوب أفريقيا، يوم أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة، وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
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