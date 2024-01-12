https://sputnikarabic.ae/20240112/إيران-الهجوم-الأمريكي-على-اليمن-محاولة-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1084905564.html
إيران: الهجوم الأمريكي على اليمن محاولة لصرف الانتباه عن جرائم إسرائيل في غزة
إيران: الهجوم الأمريكي على اليمن محاولة لصرف الانتباه عن جرائم إسرائيل في غزة
أدانت إيران بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها عمل "تعسفي"، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها،... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".وأضاف أن "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الـ 100 يوم الأخيرة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الكامل على غزة".كما أعرب كنعاني عن قلقه من عواقب مثل هذه الهجمات على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240111/بدء-العملية-العسكرية-الأمريكية-البريطانية-على-مواقع-لـ-أنصار-الله-1084901542.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران: الهجوم الأمريكي على اليمن محاولة لصرف الانتباه عن جرائم إسرائيل في غزة
07:11 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 07:29 GMT 12.01.2024)
أدانت إيران بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، ووصفتها بأنها عمل "تعسفي"، لافتة إلى أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وانتهاكا للقوانين واللوائح الدولية.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن "الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأضاف أن "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الـ 100 يوم الأخيرة لجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الكامل على غزة".
وتابع: "بينما يواصل النظام الصهيوني هجماته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول الولايات المتحدة وإنجلترا صرف انتباه شعوب العالم عن جرائمه من خلال توسيع مظلة دعمهم له".
كما أعرب كنعاني عن قلقه من عواقب مثل هذه الهجمات على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة بردود أفعال وإجراءات مسؤولة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.