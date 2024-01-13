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https://sputnikarabic.ae/20240113/أنقرة-تعلن-مقتل-45-مسلحا-كرديا-عقب-استهداف-قوات-تركية-لهم-شمالي-سوريا-والعراق-1084955560.html
أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق
أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، تحييد 45 مسلحا بضربات جوية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T16:34+0000
2024-01-13T16:34+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "قامت القوات التركية في عملية أطلقتها عقب الهجوم الغادر على قواتنا شمالي العراق، بتحييد 45 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، 36 منهم شمالي العراق و9 آخرين شمالي سوريا".وأضاف البيان: "أولويتنا الرئيسية هي القضاء الدائم على التهديد الإرهابي أينما وجد وبغض النظر عمن يقف وراءه، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية وحق الدفاع عن النفس".وحمّل البيان القوى الداعمة لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجمات على القوات التركية، موضحا أن "الهجمات المتزايدة في الفترة الأخيرة على قواتنا شمالي العراق هي جزء من سيناريوهات تغذية الإرهاب".وترأس الرئيس التركي اجتماعا أمنيا شارك فيه وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس أركان الجيش، عقب مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 أخرين في هجوم لمسلحين من حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.وتزايدت هجمات حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا على القوات التركية شمالي العراق، إذ قتل أكثر من 21 جنديا تركيا، خلال شهر، في هجمات متكررة للمسلحين الأكراد على القواعد العسكرية التركية شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240113/تركيا-تعلن-مقتل-20-مسلحا-كرديا-بضربات-جوية-شمالي-العراق-وسوريا-فيديو-1084946598.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق

أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق

16:34 GMT 13.01.2024
© Fotolia / Tarumarالعلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Fotolia / Tarumar
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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، تحييد 45 مسلحا بضربات جوية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق.
أنطاكيا – سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "قامت القوات التركية في عملية أطلقتها عقب الهجوم الغادر على قواتنا شمالي العراق، بتحييد 45 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، 36 منهم شمالي العراق و9 آخرين شمالي سوريا".

وأكد البيان أن "عملية مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي وتجفيف مستنقعات الإرهاب في سوريا والعراق".

وأضاف البيان: "أولويتنا الرئيسية هي القضاء الدائم على التهديد الإرهابي أينما وجد وبغض النظر عمن يقف وراءه، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية وحق الدفاع عن النفس".
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تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو
11:23 GMT
وحمّل البيان القوى الداعمة لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجمات على القوات التركية، موضحا أن "الهجمات المتزايدة في الفترة الأخيرة على قواتنا شمالي العراق هي جزء من سيناريوهات تغذية الإرهاب".
وترأس الرئيس التركي اجتماعا أمنيا شارك فيه وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس أركان الجيش، عقب مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 أخرين في هجوم لمسلحين من حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.
وتزايدت هجمات حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا على القوات التركية شمالي العراق، إذ قتل أكثر من 21 جنديا تركيا، خلال شهر، في هجمات متكررة للمسلحين الأكراد على القواعد العسكرية التركية شمالي العراق.
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