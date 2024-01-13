تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية مدعومة بقصف بري شمالي سوريا والعراق.
وقالت الدفاع التركية في بيان، إن "هذه الضربات جاءت بعد الهجوم على القاعدة العسكرية التركية في منطقة عمليات مخلب – القفل، شمالي العراق، أمس الجمعة".
Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle… pic.twitter.com/I5oc3Dqqtk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
وأوضح البيان أن "المقاتلات التركية دمرت 29 مغارة وملجأ ومنشأة نفطية خلال عملية جوية نفذتها ليلة أمس شمالي سوريا ومناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق".
وكانت تركيا قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.
Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mTSArY1GnM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.