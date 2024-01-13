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https://sputnikarabic.ae/20240113/تركيا-تعلن-مقتل-20-مسلحا-كرديا-بضربات-جوية-شمالي-العراق-وسوريا-فيديو-1084946598.html
تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو
تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية مدعومة بقصف بري شمالي سوريا والعراق. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T11:23+0000
2024-01-13T11:23+0000
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وقالت الدفاع التركية في بيان، إن "هذه الضربات جاءت بعد الهجوم على القاعدة العسكرية التركية في منطقة عمليات مخلب – القفل، شمالي العراق، أمس الجمعة".وأوضح البيان أن "المقاتلات التركية دمرت 29 مغارة وملجأ ومنشأة نفطية خلال عملية جوية نفذتها ليلة أمس شمالي سوريا ومناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق".وكانت تركيا قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العراق, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العراق, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو

11:23 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية مدعومة بقصف بري شمالي سوريا والعراق.
وقالت الدفاع التركية في بيان، إن "هذه الضربات جاءت بعد الهجوم على القاعدة العسكرية التركية في منطقة عمليات مخلب – القفل، شمالي العراق، أمس الجمعة".
وأوضح البيان أن "المقاتلات التركية دمرت 29 مغارة وملجأ ومنشأة نفطية خلال عملية جوية نفذتها ليلة أمس شمالي سوريا ومناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق".
وكانت تركيا قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.
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