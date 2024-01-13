https://sputnikarabic.ae/20240113/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-جنود-وآليات-إسرائيلية-فيديو-1084958301.html
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها جنود وآليات إسرائيلية في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T18:27+0000
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وتظهر اللقطات قيام عناصر "القسام" باستهداف دبابات وناقلات جنود إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب "القسام"، بأن مقاتليها استهدفوا عددا من دبابات الـ"ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240113/حزب-الله-يعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-موقع-المطلة--1084956249.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد جديدة تظهر استهداف مقاتليها جنود وآليات إسرائيلية في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتظهر اللقطات قيام عناصر "القسام" باستهداف دبابات وناقلات جنود إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".
وتظهر مشاهد أخرى كيف يقوم عناصر "القسام" باستهداف دبابة بعبوة العمل الفدائي، بالإضافة إلى استهداف قوة متحصنة داخل مدرسة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب "القسام"، بأن مقاتليها استهدفوا عددا من دبابات الـ"ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان على قناة "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركفا صهيونية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.