https://sputnikarabic.ae/20240113/انهيار-في-التربة-يفضي-إلى-فاجعة-في-كولومبيا-فيديو-1084948064.html
انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو
انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر انهيار تربة كبير شهدته كولومبيا، يوم أمس الجمعة، حيث أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:16+0000
2024-01-13T12:16+0000
2024-01-13T12:16+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر اللقطات السيارات وهي متوقفة على الطريق بينما ينهار جزء من سفح جبل بقربها بفعل الأمطار الغزيرة، ويجرف معه كل مافي طريقه ما أدى إلى انهيار كارثي.وتسبب الانهيار الأرضي الشديد في انهيار آلاف الأمتار المكعبة من التربة على منزل لجأ إليه الناس من المطر، وكذلك على العديد من المركبات، وكان هذا الانهيار الأرضي وحده مسؤولاً عن غالبية الضحايا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر انهيار تربة كبير شهدته كولومبيا، يوم أمس الجمعة، حيث أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.
وتظهر اللقطات السيارات وهي متوقفة على الطريق بينما ينهار جزء من سفح جبل بقربها بفعل الأمطار الغزيرة، ويجرف معه كل مافي طريقه ما أدى إلى انهيار كارثي.
وتسبب الانهيار الأرضي الشديد في انهيار آلاف الأمتار المكعبة من التربة على منزل لجأ إليه الناس من المطر، وكذلك على العديد من المركبات، وكان هذا الانهيار الأرضي وحده مسؤولاً عن غالبية الضحايا.