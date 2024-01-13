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https://sputnikarabic.ae/20240113/انهيار-في-التربة-يفضي-إلى-فاجعة-في-كولومبيا-فيديو-1084948064.html
انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو
انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر انهيار تربة كبير شهدته كولومبيا، يوم أمس الجمعة، حيث أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:16+0000
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وتظهر اللقطات السيارات وهي متوقفة على الطريق بينما ينهار جزء من سفح جبل بقربها بفعل الأمطار الغزيرة، ويجرف معه كل مافي طريقه ما أدى إلى انهيار كارثي.وتسبب الانهيار الأرضي الشديد في انهيار آلاف الأمتار المكعبة من التربة على منزل لجأ إليه الناس من المطر، وكذلك على العديد من المركبات، وكان هذا الانهيار الأرضي وحده مسؤولاً عن غالبية الضحايا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

انهيار في التربة يفضي إلى فاجعة في كولومبيا... فيديو

12:16 GMT 13.01.2024
© Photo / BrainMaYالطريق السريع كولونيل دي تيورين في جبال الالب الفرنسية
الطريق السريع كولونيل دي تيورين في جبال الالب الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Photo / BrainMaY
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر انهيار تربة كبير شهدته كولومبيا، يوم أمس الجمعة، حيث أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.
وتظهر اللقطات السيارات وهي متوقفة على الطريق بينما ينهار جزء من سفح جبل بقربها بفعل الأمطار الغزيرة، ويجرف معه كل مافي طريقه ما أدى إلى انهيار كارثي.
وتسبب الانهيار الأرضي الشديد في انهيار آلاف الأمتار المكعبة من التربة على منزل لجأ إليه الناس من المطر، وكذلك على العديد من المركبات، وكان هذا الانهيار الأرضي وحده مسؤولاً عن غالبية الضحايا.
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