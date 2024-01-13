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https://sputnikarabic.ae/20240113/فرحة-أمير-قطر-بإحراز-منتخب-بلاده-الهدف-الثاني-في-مرمى-لبنان-فيديو-1084942314.html
فرحة أمير قطر بإحراز منتخب بلاده هدفا في مرمى لبنان... فيديو
فرحة أمير قطر بإحراز منتخب بلاده هدفا في مرمى لبنان... فيديو
تداول قطريون مقطع فيديو يظهر رد فعل أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، بعدما أحرز المنتخب القطري الهدف الثاني في شباك نظيره اللبناني في افتتاح بطولة كأس آسيا... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:01+0000
2024-01-13T09:19+0000
مجتمع
منتخب قطر الوطني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار كرة القدم
رياضة
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نادي الفيديو
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وسجل المنتخب القطري الهدف الثاني في شباك لبنان في الدقيقة 56 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد لوسيل، مساء الجمعة.وتداول نشطاء مواقع التواصل في قطر عبر منصة "إكس"، رد فعل أمير قطر على تسجيل الهدف الثاني، إذ هم بالوقوف من مقعده وصفق احتفالا بإحراز الهدف.ونجح منتخب "العنابي" في الفوز بأول 3 نقاط في البطولة أمام منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023 أمس الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، حيث من المقرر أن يتنافس 24 منتخباً آسيوياً في معركة مثيرة على اللقب الآسيوي في اهم بطولات القارة الأكبر في العالم.وتقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024 على ملعب لوسيل في قطر.وسيسعى منتخب قطر المضيف، للحفاظ على اللقب بعد إحرازه للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات.
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منتخب قطر الوطني, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, نادي الفيديو
منتخب قطر الوطني, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, نادي الفيديو

فرحة أمير قطر بإحراز منتخب بلاده هدفا في مرمى لبنان... فيديو

08:01 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 09:19 GMT 13.01.2024)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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تداول قطريون مقطع فيديو يظهر رد فعل أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، بعدما أحرز المنتخب القطري الهدف الثاني في شباك نظيره اللبناني في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة.
وسجل المنتخب القطري الهدف الثاني في شباك لبنان في الدقيقة 56 من زمن المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب استاد لوسيل، مساء الجمعة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل في قطر عبر منصة "إكس"، رد فعل أمير قطر على تسجيل الهدف الثاني، إذ هم بالوقوف من مقعده وصفق احتفالا بإحراز الهدف.
ونجح منتخب "العنابي" في الفوز بأول 3 نقاط في البطولة أمام منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023 أمس الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، حيث من المقرر أن يتنافس 24 منتخباً آسيوياً في معركة مثيرة على اللقب الآسيوي في اهم بطولات القارة الأكبر في العالم.
وتقام المباراة النهائية في 10 فبراير/شباط 2024 على ملعب لوسيل في قطر.
وسيسعى منتخب قطر المضيف، للحفاظ على اللقب بعد إحرازه للمرة الأولى عام 2019 في الإمارات.
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