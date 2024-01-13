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https://sputnikarabic.ae/20240113/قصف-جوي-ومدفعي-إسرائيلي-يستهدف-مناطق-مختلفة-من-غزة-1084962499.html
قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة من غزة
قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة من غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة،... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T23:46+0000
2024-01-13T23:46+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قصف
قصف إسرائيلي
طوفان الأقصى
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وذكرت "وفا"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.وجنوبا، توصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240113/صحيفة-إسرائيلية-تنشر-كواليس-اليوم-الأول-لـطوفان-الأقصى-كل-شيء-كان-مجنونا-وفوضويا-ومرتجلا-1084960921.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة من غزة

23:46 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.
وذكرت "وفا"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.
وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وجنوبا، توصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
صحيفة إسرائيلية تنشر كواليس اليوم الأول لـ"طوفان الأقصى": كل شيء كان مجنونا وفوضويا ومرتجلا
20:25 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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Палестинец несет раненого мальчика после возобновления израильских бомбардировок в Рафахе, на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة00:52 GMT
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