https://sputnikarabic.ae/20240113/قصف-جوي-ومدفعي-إسرائيلي-يستهدف-مناطق-مختلفة-من-غزة-1084962499.html

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة من غزة

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة من غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة،... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T23:46+0000

2024-01-13T23:46+0000

2024-01-13T23:46+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قصف

قصف إسرائيلي

طوفان الأقصى

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وذكرت "وفا"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.وجنوبا، توصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240113/صحيفة-إسرائيلية-تنشر-كواليس-اليوم-الأول-لـطوفان-الأقصى-كل-شيء-كان-مجنونا-وفوضويا-ومرتجلا-1084960921.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى