https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-السويسرية-لن-يحل-السلام-في-أوكرانيا-قبل-أن-تقول-روسيا-كلمتها-1084979832.html

الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتها

الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتها

دعا وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، اليوم الأحد، روسيا المشاركة بعملية السلام في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T14:52+0000

2024-01-14T14:52+0000

2024-01-14T14:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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سويسرا

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وشدد كاسيس على أنه "بطريقة أو بأخرى، يجب أن نجد وسيلة لإشراك روسيا في هذه العملية، ولن يكون هناك سلام إذا لم يكن لروسيا كلمتها".كما أشار الوزير إلى أنه "يشارك ممثلو 83 دولة في مناقشة "صيغة السلام الأوكرانية" المنعقدة في دافوس. ووفقا له، فإن الصين لن تشارك، ولكن الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية، وهي أيضا أعضاء في "بريكس"، حاضرة".ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الحالي.وذكرت وسائل إعلام غربية أن اجتماعًا سريًا عُقد في الرياض، بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20240114/أنباء-عن-احتمال-تورط-أوكرانيا-بنزاعات-مع-دول-أخرى-بسبب-بريطاني-1084978247.html

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