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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-السويسرية-لن-يحل-السلام-في-أوكرانيا-قبل-أن-تقول-روسيا-كلمتها-1084979832.html
الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتها
الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتها
دعا وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، اليوم الأحد، روسيا المشاركة بعملية السلام في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T14:52+0000
2024-01-14T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
سويسرا
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وشدد كاسيس على أنه "بطريقة أو بأخرى، يجب أن نجد وسيلة لإشراك روسيا في هذه العملية، ولن يكون هناك سلام إذا لم يكن لروسيا كلمتها".كما أشار الوزير إلى أنه "يشارك ممثلو 83 دولة في مناقشة "صيغة السلام الأوكرانية" المنعقدة في دافوس. ووفقا له، فإن الصين لن تشارك، ولكن الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية، وهي أيضا أعضاء في "بريكس"، حاضرة".ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الحالي.وذكرت وسائل إعلام غربية أن اجتماعًا سريًا عُقد في الرياض، بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20240114/أنباء-عن-احتمال-تورط-أوكرانيا-بنزاعات-مع-دول-أخرى-بسبب-بريطاني-1084978247.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, سويسرا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, سويسرا

الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتها

14:52 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Максим Блинов
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دعا وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، اليوم الأحد، روسيا المشاركة بعملية السلام في أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وشدد كاسيس على أنه "بطريقة أو بأخرى، يجب أن نجد وسيلة لإشراك روسيا في هذه العملية، ولن يكون هناك سلام إذا لم يكن لروسيا كلمتها".
كما أشار الوزير إلى أنه "يشارك ممثلو 83 دولة في مناقشة "صيغة السلام الأوكرانية" المنعقدة في دافوس. ووفقا له، فإن الصين لن تشارك، ولكن الهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية، وهي أيضا أعضاء في "بريكس"، حاضرة".
ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا في الفترة من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني الحالي.
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14:23 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية أن اجتماعًا سريًا عُقد في الرياض، بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.
وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا ،عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
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