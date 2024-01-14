https://sputnikarabic.ae/20240114/الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-7-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1084972824.html
الدفاع التركية تعلن مقتل 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن مقتل 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "تم تحييد 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب شمالي سوريا، حاولوا الاعتداء على القوات التركية".وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت ليلة أمس السبت، ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم، خلال 24 ساعة، إلى 57 مسلحا.وتواصل المقاتلات التركية غاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي العراق وسوريا، منذ مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، وهو ثالث هجوم تتعرض له القوات التركية في المنطقة، خلال أقل من شهر.يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
https://sputnikarabic.ae/20231216/وزير-الدفاع-التركي-تحييد-أكثر-من-ألفي-إرهابي-في-العراق-وسوريا-منذ-مطلع-2023-1084183471.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع التركية تعلن مقتل 7 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان: "تم تحييد 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب شمالي سوريا، حاولوا الاعتداء على القوات التركية".
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت ليلة أمس السبت، ارتفاع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم، خلال 24 ساعة، إلى 57 مسلحا.
16 ديسمبر 2023, 15:46 GMT
وتواصل المقاتلات التركية غاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي العراق وسوريا، منذ مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، وهو ثالث هجوم تتعرض له القوات التركية في المنطقة، خلال أقل من شهر.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.
وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.