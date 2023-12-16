https://sputnikarabic.ae/20231216/وزير-الدفاع-التركي-تحييد-أكثر-من-ألفي-إرهابي-في-العراق-وسوريا-منذ-مطلع-2023-1084183471.html

وزير الدفاع التركي: تحييد أكثر من ألفي إرهابي في العراق وسوريا منذ مطلع 2023‏

وزير الدفاع التركي: تحييد أكثر من ألفي إرهابي في العراق وسوريا منذ مطلع 2023‏

أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم السبت، أنه "منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، قام ‏الجيش التركي بتحييد 2084 إرهابيا، بما في ذلك في شمال العراق... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T15:46+0000

2023-12-16T15:46+0000

2023-12-16T15:46+0000

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وأشار خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيا خلال عام 2023.كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفا و898 شخصا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفا و156 مهاجرا غير شرعي و590 إرهابيا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة غولن الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".وتقود تركيا عملية عسكرية واسعة في سوريا والعراق ضد قوات حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، زادت حدتها في الأيام الأخيرة الماضية، بعد إعلان الحزب مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة أنقرة.من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في كلمته اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من الاجتماعات الفنية مع أمريكا بشأن شراء وتحديث طائرات "إف-16"، وأن تركيا تنتظر أن تبدأ العملية بخطوات إيجابية وملموسة في أقرب وقت ممكن.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعة، أن نظيره الأمريكي جو بايدن، أبدى استعداده لتقديم مقترح إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، لتزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "صرح بايدن، بأن لديه وجهة نظر إيجابية بشأن المقاتلات ومستعد لتقديم اقتراحه إلى الكونغرس".واعتمد مجلس النواب الأمريكي، في يوليو/ تموز 2022، تعديلًا على ميزانية الدفاع، والذي يحظر على الإدارة الأمريكية، بيع مقاتلات جديدة من طراز "إف-16" والمكونات الأساسية التي تدخل في عملية تحديثها، إلى تركيا، طالما أن أنقرة تنتهك المجال الجوي اليوناني.لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، صرح بأن بايدن، يعتزم المضي قدما في مسألة تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تركيا، بالتشاور مع الكونغرس الأمريكي.يذكر أنه في وقت سابق، تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج القاذفات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز "إف-35" بسبب شرائها منظومات صاروخية روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400".

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