https://sputnikarabic.ae/20240114/الولايات-المتحدة-جون-كيري-يغادر-منصبه-ويلتحق-بحملة-بايدن-الانتخابية-1084964030.html
الولايات المتحدة.. جون كيري يغادر منصبه ويلتحق بحملة بايدن الانتخابية
الولايات المتحدة.. جون كيري يغادر منصبه ويلتحق بحملة بايدن الانتخابية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، أن المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، غادر منصبه للانضمام إلى الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن، الذي يسعى للظفر... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T04:25+0000
2024-01-14T04:25+0000
2024-01-14T04:25+0000
جون كيري
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
الانتخابات الأمريكية
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وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن كيري أبلغ بايدن بنيته مغادرة منصبه يوم الأربعاء الماضي، فيما علم فريقه بقراره يوم السبت.وعمل وزير الخارجية الأمريكي السابق، منذ عام 2021، على التنسيق مع دول أخرى من أجل الحصول على التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ، لا سيما خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب-28) ، الذي انعقد في دبي.وأوردت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن كيري يعتزم المشاركة في حملة جو بايدن الانتخابية، من خلال تسليط الضوء على منجزات الرئيس في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.وقاد السيناتور السابق الوفد الأمريكي إلى ثلاث قمم للمناخ عقدتها الأمم المتحدة، كما عمل على التنسيق بشكل فعال مع الصين، على الرغم من التوترات الدبلوماسية القائمة بين واشنطن وبكين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-الدول-التي-تنطلق-منها-الهجمات-الأمريكية-لضرب-اليمن-ستكون-عرضة-لردنا-العسكري-1084944740.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جون كيري, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الانتخابات الأمريكية
جون كيري, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة.. جون كيري يغادر منصبه ويلتحق بحملة بايدن الانتخابية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، أن المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، غادر منصبه للانضمام إلى الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن، الذي يسعى للظفر بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن كيري أبلغ بايدن بنيته
مغادرة منصبه يوم الأربعاء الماضي، فيما علم فريقه بقراره يوم السبت.
وعمل وزير الخارجية الأمريكي السابق، منذ عام 2021، على التنسيق مع دول أخرى من أجل الحصول على التزامات في مجال مكافحة تغير المناخ، لا سيما خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب-28) ، الذي انعقد في دبي.
وأوردت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن كيري يعتزم المشاركة في حملة جو بايدن الانتخابية، من خلال تسليط الضوء على منجزات الرئيس في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقاد السيناتور السابق الوفد الأمريكي إلى ثلاث قمم للمناخ عقدتها الأمم المتحدة، كما عمل على التنسيق بشكل فعال مع الصين، على الرغم من التوترات الدبلوماسية القائمة بين واشنطن وبكين.