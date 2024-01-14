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https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html
بعد 100 يوم من الحرب في غزة.. مقتل 112 صحفيا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع
بعد 100 يوم من الحرب في غزة.. مقتل 112 صحفيا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، أنه في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد القتلى من الصحفيين إلى 112 قتيلا من بينهم 14... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T22:04+0000
2024-01-14T22:04+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأشارت إلى أنه "وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.وحذرت النقابة من محاولات الجيش الإسرائيلي وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240114/خبير-أمني-مصري-دعم-أنصار-الله-للمقاومة-الفلسطينية-أصاب-إسرائيل-بخسائر-فادحة-1084989564.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

بعد 100 يوم من الحرب في غزة.. مقتل 112 صحفيا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع

22:04 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSتشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، أنه في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصل عدد القتلى من الصحفيين إلى 112 قتيلا من بينهم 14 صحفية.
وأشارت إلى أنه "وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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وحذرت النقابة من محاولات الجيش الإسرائيلي وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب، وفقا لوكالة "وفا".
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