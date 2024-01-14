عربي
صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20240114/بوريل-يدعو-وزراء-خارجية-الدول-العربية-وإسرائيل-لإجراء-محادثات-حول-غزة-1084987756.html
بوريل يدعو وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل لإجراء محادثات حول غزة
بوريل يدعو وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل لإجراء محادثات حول غزة
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:44+0000
2024-01-14T18:44+0000
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/64/1043676493_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_b7122c762b0bac15a1e122ad0065c0a7.jpg
وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية" أنه يتوقع أن يساهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير/ كانون الثاني، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".وأشار إلى أنه: "ابتداء من 7 أكتوبر، هناك آراء مختلفة في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في قطاع غزة. وأدى عدم وجود توافق في الآراء إلى إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولم يسمح لنا بالتأثير على مسار الأحداث، على الرغم من حقيقة أننا نتأثر بشكل مباشر بهذا الصراع وعواقبه". أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في غزة، ستستمرأشهرا عدة أخرى".وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قبل التصويت على تعديل ميزانية عام 2024، تحدث نتنياهو عن مرور 100 يوم عن الحرب في غزة، وقال إنه "يجب علينا إدارة هذه الحرب، والتي سوف تستغرق أشهرا عدة أخرى، ولذلك فإننا نناقش ميزانية الحرب اليوم".ولفت إلى أن "هذه الميزانية تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططا له في الميزانية الأصلية لعام 2024، التي أُقِرَّت، العام الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240114/اجتماع-طارئ-لوزراء-خارجية-العرب-بشأن-اتفاق-إثيوبيا-وأرض-الصومال-1084987535.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/64/1043676493_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_8cb8bd511f42d506873606924b92e508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي
قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي

بوريل يدعو وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل لإجراء محادثات حول غزة

18:44 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / Javier Soriano
تابعنا عبر
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير.
وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية" أنه يتوقع أن يساهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير/ كانون الثاني، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".
في الوقت نفسه ، اعترف بوريل بعدم وجود موقف موحد في الاتحاد الأوروبي بشأن المزيد من الإجراءات المتعلقة بالأزمة في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه: "ابتداء من 7 أكتوبر، هناك آراء مختلفة في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في قطاع غزة. وأدى عدم وجود توافق في الآراء إلى إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولم يسمح لنا بالتأثير على مسار الأحداث، على الرغم من حقيقة أننا نتأثر بشكل مباشر بهذا الصراع وعواقبه".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب بشأن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
18:24 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في غزة، ستستمرأشهرا عدة أخرى".
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قبل التصويت على تعديل ميزانية عام 2024، تحدث نتنياهو عن مرور 100 يوم عن الحرب في غزة، وقال إنه "يجب علينا إدارة هذه الحرب، والتي سوف تستغرق أشهرا عدة أخرى، ولذلك فإننا نناقش ميزانية الحرب اليوم".
ولفت إلى أن "هذه الميزانية تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططا له في الميزانية الأصلية لعام 2024، التي أُقِرَّت، العام الماضي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر ترد على نتنياهو بشأن محور فلادليفا.. صور وفيديو17:17 GMTدبابة روسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала