https://sputnikarabic.ae/20240114/بوريل-يدعو-وزراء-خارجية-الدول-العربية-وإسرائيل-لإجراء-محادثات-حول-غزة-1084987756.html

بوريل يدعو وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل لإجراء محادثات حول غزة

بوريل يدعو وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل لإجراء محادثات حول غزة

أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T18:44+0000

2024-01-14T18:44+0000

2024-01-14T18:44+0000

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

العالم العربي

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وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية" أنه يتوقع أن يساهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير/ كانون الثاني، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".وأشار إلى أنه: "ابتداء من 7 أكتوبر، هناك آراء مختلفة في الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في قطاع غزة. وأدى عدم وجود توافق في الآراء إلى إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولم يسمح لنا بالتأثير على مسار الأحداث، على الرغم من حقيقة أننا نتأثر بشكل مباشر بهذا الصراع وعواقبه". أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في غزة، ستستمرأشهرا عدة أخرى".وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قبل التصويت على تعديل ميزانية عام 2024، تحدث نتنياهو عن مرور 100 يوم عن الحرب في غزة، وقال إنه "يجب علينا إدارة هذه الحرب، والتي سوف تستغرق أشهرا عدة أخرى، ولذلك فإننا نناقش ميزانية الحرب اليوم".ولفت إلى أن "هذه الميزانية تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططا له في الميزانية الأصلية لعام 2024، التي أُقِرَّت، العام الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240114/اجتماع-طارئ-لوزراء-خارجية-العرب-بشأن-اتفاق-إثيوبيا-وأرض-الصومال-1084987535.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي