https://sputnikarabic.ae/20240114/حرب-غزة-تكلف-إسرائيل-24-مليار-دولار-1084980612.html
حرب غزة تكلف إسرائيل 24 مليار دولار
حرب غزة تكلف إسرائيل 24 مليار دولار
كشفت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل ستواجه ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة في عام 2024، بسبب حرب غزة، التي دخلت شهرها الرابع. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T15:33+0000
2024-01-14T15:33+0000
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وتشير الأرقام التي نشرتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إلى أن تكلفة حرب غزة يمكن أن تتراوح بين 19 إلى 24 مليار دولار، حسبما تظهر مسودة مشروع موازنة عام 2024، التي من المقرر أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد.ونتيجة لذلك سيتم رفع سقف العجز المالي في إسرائيل من 2.25 في المئة من الناتج المحلي إلى 6.6 في المئة في ميزانية 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ولفتت الوكالة إلى تحذيرات سابقة قالها مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، حول مخاطر ارتفاع عجز الموازنة على اقتصاد البلاد، الذي يمكن أن يتعرض لضرر يؤدي إلى اهتزاز الثقة فيه.يذكر أن موازنة إسرائيل في عام 2022 سجلت فائضا صغيرا، لكنها عانت من عجز تقدر قيمته بـ20.7 مليار دولار في موازنة 2023يذكر أن الحرب في غزة أكملت اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومها الـ100، مخلفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف قتيل وجريح ومفقود.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20231015/منذ-طوفان-الأقصى-مسؤول-إسرائيلي-بارز-يكشف-التكلفة-الاقتصادية-للحرب-على-غزة-1082036963.html
https://sputnikarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حرب غزة تكلف إسرائيل 24 مليار دولار
كشفت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل ستواجه ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة في عام 2024، بسبب حرب غزة، التي دخلت شهرها الرابع.
وتشير الأرقام التي نشرتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إلى أن تكلفة حرب غزة يمكن أن تتراوح بين 19 إلى 24 مليار دولار، حسبما تظهر مسودة مشروع موازنة عام 2024، التي من المقرر أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد.
15 أكتوبر 2023, 15:11 GMT
ونتيجة لذلك سيتم رفع سقف العجز المالي في إسرائيل من 2.25 في المئة من الناتج المحلي إلى 6.6 في المئة في ميزانية 2024، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
ولفتت الوكالة إلى تحذيرات سابقة قالها مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، حول مخاطر ارتفاع عجز الموازنة على اقتصاد البلاد، الذي يمكن أن يتعرض لضرر يؤدي إلى اهتزاز الثقة فيه.
يذكر أن موازنة إسرائيل في عام 2022 سجلت فائضا صغيرا، لكنها عانت من عجز تقدر قيمته بـ20.7 مليار دولار في موازنة 2023
يذكر أن الحرب في غزة أكملت اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومها الـ100، مخلفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف قتيل وجريح ومفقود.
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي
والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".