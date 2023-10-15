https://sputnikarabic.ae/20231015/منذ-طوفان-الأقصى-مسؤول-إسرائيلي-بارز-يكشف-التكلفة-الاقتصادية-للحرب-على-غزة-1082036963.html

"منذ طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي بارز يكشف التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة

"منذ طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي بارز يكشف التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة

كشف مسؤول إسرائيلي بارز في بنك "هبوعاليم"، اليوم الأحد، تكلفة الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، حتى الآن. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T15:11+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن لياو ليدرمان، المستشار الاقتصادي الرئيسي لبنك "هبوعاليم" الإسرائيلي، أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بلغت 5 مليارات شيكل (الشيكل = 0.25 دولار)، حتى الآن.ويشار إلى أن سوق الأسهم في إسرائيل قد هبطت بنسبة 4%، في أكبر هبوط أسبوعي حول العالم، مع فقد الشيكل لقيمته بنسبة 3%، وتدخل البنك المركزي بضخ عشرات المليارات من الدولارات، مع توقع بوقف عشرات الشركات الأجنبية للعمل في إسرائيل.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور تل أبيب، غدا الاثنين، بهدف إجراء المزيد من المشاورات بشأن الوضع في قطاع غزة، وهي الزيارة الثانية خلال دوران عجلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من الشهر الجاري.ومساء أمس السبت، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.في وقت أعرب فيه نتنياهو عن شكره للرئيس جو بايدن "لدعمه الكبير وغير المشروط لإسرائيل، وحقها في الدفاع عن نفسها"، مجددا شكره لكل من وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن على زيارة إسرائيل، بحسب قوله.ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت عناصرها المسلحة مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/الشيكل-يتراجع-لأدنى-مستوياته-منذ-7-سنوات-بسبب-طوفان-الأقصى-وإسرائيل-تبيع-30-مليار-دولار-لإنقاذه-1081815654.html

https://sputnikarabic.ae/20231015/إعلام-الحرب-على-غزة-لحظة-فارقة-لإعادة-تشكيل-بنية-الشرق-الأوسط-وتوازن-القوى-حول-العالم-1082024898.html

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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى