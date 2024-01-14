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https://sputnikarabic.ae/20240114/رجل-أعمال-ألماني-ينادي-باستقالة-شولتس-بسبب-تفوق-روسيا-رغم-العقوبات-1084965391.html
رجل أعمال ألماني ينادي باستقالة شولتس بسبب تفوق روسيا رغم العقوبات
رجل أعمال ألماني ينادي باستقالة شولتس بسبب تفوق روسيا رغم العقوبات
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة الملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أن روسيا، رغم العقوبات، تمكنت من تجاوز ألمانيا من حيث... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T07:12+0000
2024-01-14T07:12+0000
اقتصاد
العالم
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وكتب دوتكوم عبر حسابة على "إكس": "روسيا أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من العقوبات الغربية، بينما تعاني ألمانيا من الركود. يجب على الألمان المطالبة باستقالة أولاف شولتس".وأشار دوتكوم إلى أن الخبراء يقدرون أن النمو الاقتصادي الروسي قد يصل إلى 1.2 في المائة في عام 2024.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، خلال اجتماع مع رواد الأعمال من الشرق الأقصى، إن نمو الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2023 ربما هو أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5 في المائة، مشيرا إلى أنه من حيث حجم الاقتصاد ككل، فقد تفوقت روسيا على ألمانيا، لتصبح الأولى في أوروبا والخامسة في العالم.
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

رجل أعمال ألماني ينادي باستقالة شولتس بسبب تفوق روسيا رغم العقوبات

07:12 GMT 14.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة الملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أن روسيا، رغم العقوبات، تمكنت من تجاوز ألمانيا من حيث الحجم الاقتصادي، لذلك يحتاج الألمان إلى مطالبة المستشار أولاف شولتس بالاستقالة من منصبه.
وكتب دوتكوم عبر حسابة على "إكس": "روسيا أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من العقوبات الغربية، بينما تعاني ألمانيا من الركود. يجب على الألمان المطالبة باستقالة أولاف شولتس".
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وأشار دوتكوم إلى أن الخبراء يقدرون أن النمو الاقتصادي الروسي قد يصل إلى 1.2 في المائة في عام 2024.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، خلال اجتماع مع رواد الأعمال من الشرق الأقصى، إن نمو الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2023 ربما هو أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5 في المائة، مشيرا إلى أنه من حيث حجم الاقتصاد ككل، فقد تفوقت روسيا على ألمانيا، لتصبح الأولى في أوروبا والخامسة في العالم.
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