https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤول-في-صنعاء-لـسبوتنيك-رد-أنصار-الله-سينهي-الهيمنة-الأمريكية-إلى-غير-رجعة-1084989045.html
مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة
مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة
قال توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، التابعة لـ"أنصار الله" إن المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية هدفها مساندة... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T19:39+0000
2024-01-14T19:39+0000
2024-01-14T19:39+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_92d719a2e5847b1b86eaffe960ac6ec0.png
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعليقا على الهجمات الأمريكية البريطانية، التي استهدفت عشرات المواقع التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، خلال اليومين الماضيين. وقال الحميري إن "الاعتداء الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد يجعلهما عبرة أمام العالم أجمع".وتابع: "نحن بصدد رد ينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة"، مضيفا: "وبالنسبة دول تحالف العدوان، فقد ثبت للعالم وللشعوب العربية أنها كانت مجرد أدوات اعتداء أمريكي استخدمتها الصهيونية لتسعة أعوام في العدوان على اليمن".وأوضح مستشار وزارة الإعلام في صنعاء: "اتضح اليوم لكافة الشعوب العربية والإسلامية أن الأمريكيين والبريطانيين وكيان العدو الإسرائيلي هم العدو الأول لشعوب وأنظمة الأمة".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240114/إيران-وأنصار-الله-يؤكدان-على-ضمان-أمن-الشحن-الدولي-في-البحر-الأحمر-1084984242.html
https://sputnikarabic.ae/20240114/هل-أضعفت-الضربات-الأمريكية-أنصار-الله-أم-أنها-لا-تزال-قادرة-على-استهداف-السفن-1084979072.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-أنصار-الله-لديها-الكثير-من-المفاجآت-لأمريكا-وبريطانيا-1084947381.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9205d686d1a99f03752e7dee5806c3f2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة
حصري
قال توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، التابعة لـ"أنصار الله" إن المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية هدفها مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، اليوم الأحد، تعليقا على الهجمات الأمريكية البريطانية، التي استهدفت عشرات المواقع التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، خلال اليومين الماضيين.
وقال الحميري إن "الاعتداء الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد يجعلهما عبرة أمام العالم أجمع".
وتابع: "نحن بصدد رد ينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة"، مضيفا: "وبالنسبة دول تحالف العدوان، فقد ثبت للعالم وللشعوب العربية أنها كانت مجرد أدوات اعتداء أمريكي استخدمتها الصهيونية لتسعة أعوام في العدوان على اليمن".
واستطرد: "نأمل أن تواصل هذه الدول نأيها بالنفس عن التورط في هذه المعركة ضد الشعب اليمني، فهذا ليس في صالحها وليس في صالح الأمة العربية والإسلامية، لأن اليمن اليوم هو المدافع عن الأمن القومي العربي".
وأوضح مستشار وزارة الإعلام في صنعاء: "اتضح اليوم لكافة الشعوب العربية والإسلامية أن الأمريكيين والبريطانيين وكيان العدو الإسرائيلي هم العدو الأول لشعوب وأنظمة الأمة".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".