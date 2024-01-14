https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤول-في-صنعاء-لـسبوتنيك-رد-أنصار-الله-سينهي-الهيمنة-الأمريكية-إلى-غير-رجعة-1084989045.html

مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة

مسؤول في صنعاء لـ"سبوتنيك": رد "أنصار الله" سينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة

قال توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، التابعة لـ"أنصار الله" إن المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية هدفها مساندة... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T19:39+0000

2024-01-14T19:39+0000

2024-01-14T19:39+0000

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جاء ذلك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، تعليقا على الهجمات الأمريكية البريطانية، التي استهدفت عشرات المواقع التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، خلال اليومين الماضيين. وقال الحميري إن "الاعتداء الأمريكي البريطاني لن يمر دون رد يجعلهما عبرة أمام العالم أجمع".وتابع: "نحن بصدد رد ينهي الهيمنة الأمريكية إلى غير رجعة"، مضيفا: "وبالنسبة دول تحالف العدوان، فقد ثبت للعالم وللشعوب العربية أنها كانت مجرد أدوات اعتداء أمريكي استخدمتها الصهيونية لتسعة أعوام في العدوان على اليمن".وأوضح مستشار وزارة الإعلام في صنعاء: "اتضح اليوم لكافة الشعوب العربية والإسلامية أن الأمريكيين والبريطانيين وكيان العدو الإسرائيلي هم العدو الأول لشعوب وأنظمة الأمة".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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