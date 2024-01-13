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الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجددا
https://sputnikarabic.ae/20240113/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يقصف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-مجددا-1084938100.html
الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجددا
الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجددا
عاود الطيران الأمريكي والبريطاني قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T01:16+0000
2024-01-13T01:17+0000
الحرب على اليمن
غارات على صنعاء
الطيران الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
طوفان الأقصى
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" على حسابها بموقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".
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الحرب على اليمن, غارات على صنعاء, الطيران الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, طوفان الأقصى, أنصار الله
الحرب على اليمن, غارات على صنعاء, الطيران الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, طوفان الأقصى, أنصار الله

الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجددا

01:16 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 01:17 GMT 13.01.2024)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
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عاود الطيران الأمريكي والبريطاني قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء".
وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" على حسابها بموقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".
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