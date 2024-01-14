https://sputnikarabic.ae/20240114/موجات-هروب-جماعية-تشهدها-أوكرانيا-إثر-زج-نظام-كييف-للرجال-في-الجيش-1084976707.html
موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش
موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش
صرح ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، بأن الرجال في سن التجنيد في أوكرانيا، يحاولون بشكل متزايد السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T13:24+0000
2024-01-14T13:24+0000
2024-01-14T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg
وأوضح ديمشينكو في لقاء على قناة "رادا" التلفزيونية: "نحن نحتجز المخالفين كل يوم، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في عدد محاولات عبور الحدود باستخدام مستندات ووثائق مزورة أو عندما يتناقض سبب الرحلة مع القوانين الناظمة التي تحدد طرق عبور الحدود".في وقت سابق، قال ديمشينكو إن ممثلي مكاتب التجنيد العسكرية عند نقاط التفتيش في أوكرانيا، لهم الحق في أن يطلبوا من الرجال الخارجين من الحدود مقتطفا من بروتوكول التأجيل أو الدخول في التأجيل في الخدمة العسكرية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في باخموت وجنوب دونيتسك.ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20240114/تحييد-نحو-800-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1084972646.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf29e15fc3c5ef77c5815ac7308196d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش
صرح ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، بأن الرجال في سن التجنيد في أوكرانيا، يحاولون بشكل متزايد السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة.
وأوضح ديمشينكو في لقاء على قناة "رادا" التلفزيونية: "نحن نحتجز المخالفين كل يوم، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في عدد محاولات عبور الحدود باستخدام مستندات ووثائق مزورة أو عندما يتناقض سبب الرحلة مع القوانين الناظمة التي تحدد طرق عبور الحدود".
وأضاف ديمشينكو أن الكثير ممن حاولوا عبور الحدود كانوا قد فروا بعد أن تم تبليغهم بشكل رسمي أنه قد تم طلبهم وعليهم الالتحاق بالجيش، وقد تم القبض على الكثيرين ممن فروا من صفوف الجيش.
في وقت سابق، قال ديمشينكو إن ممثلي مكاتب التجنيد العسكرية عند نقاط التفتيش في أوكرانيا، لهم الحق في أن يطلبوا من الرجال الخارجين من الحدود مقتطفا من بروتوكول التأجيل أو الدخول في التأجيل في الخدمة العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم طوعا إلى الجيش الروسي
في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".