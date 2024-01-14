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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/موجات-هروب-جماعية-تشهدها-أوكرانيا-إثر-زج-نظام-كييف-للرجال-في-الجيش-1084976707.html
موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش
موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش
صرح ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، بأن الرجال في سن التجنيد في أوكرانيا، يحاولون بشكل متزايد السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T13:24+0000
2024-01-14T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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وأوضح ديمشينكو في لقاء على قناة "رادا" التلفزيونية: "نحن نحتجز المخالفين كل يوم، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في عدد محاولات عبور الحدود باستخدام مستندات ووثائق مزورة أو عندما يتناقض سبب الرحلة مع القوانين الناظمة التي تحدد طرق عبور الحدود".في وقت سابق، قال ديمشينكو إن ممثلي مكاتب التجنيد العسكرية عند نقاط التفتيش في أوكرانيا، لهم الحق في أن يطلبوا من الرجال الخارجين من الحدود مقتطفا من بروتوكول التأجيل أو الدخول في التأجيل في الخدمة العسكرية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في باخموت وجنوب دونيتسك.ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20240114/تحييد-نحو-800-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1084972646.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

موجات هروب جماعية تشهدها أوكرانيا إثر زج نظام كييف للرجال في الجيش

13:24 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تابعنا عبر
صرح ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، بأن الرجال في سن التجنيد في أوكرانيا، يحاولون بشكل متزايد السفر إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة.
وأوضح ديمشينكو في لقاء على قناة "رادا" التلفزيونية: "نحن نحتجز المخالفين كل يوم، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، زيادة في عدد محاولات عبور الحدود باستخدام مستندات ووثائق مزورة أو عندما يتناقض سبب الرحلة مع القوانين الناظمة التي تحدد طرق عبور الحدود".
وأضاف ديمشينكو أن الكثير ممن حاولوا عبور الحدود كانوا قد فروا بعد أن تم تبليغهم بشكل رسمي أنه قد تم طلبهم وعليهم الالتحاق بالجيش، وقد تم القبض على الكثيرين ممن فروا من صفوف الجيش.
في وقت سابق، قال ديمشينكو إن ممثلي مكاتب التجنيد العسكرية عند نقاط التفتيش في أوكرانيا، لهم الحق في أن يطلبوا من الرجال الخارجين من الحدود مقتطفا من بروتوكول التأجيل أو الدخول في التأجيل في الخدمة العسكرية.
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد نحو 800 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية
11:16 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال أسبوع واحد، أن 54 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم طوعا إلى الجيش الروسي في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في باخموت وجنوب دونيتسك.
ويشير تقرير الإدارة العسكرية الروسية إلى أن "القوات الروسية في المنطقة التابعة لتجمع قوات مجموعة "الغرب" الروسية، وكذلك في اتجاهي سوليدار وباخموت وجنوب دونيتسك، سجلت مستوى منخفضا للغاية أخلاقيا ونفسيا للجنود الأوكرانيين هناك".
وجاء في التقرير: "في غضون أسبوع، استسلم 54 جنديًا أوكرانيًا من ألوية المشاة الآلية 54 و56 و57 و58، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 110 و115 طوعًا للقوات الروسية".
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